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2022.09.02 16:41

Рига планирует повысить тариф на теплоснабжение вдвое

НГ
Новая газета – Балтия 2022.09.02 16:41
Рига
Рига / Shutterstock.com

Компания Rīgas siltums со 2 октября планирует удвоить тариф на теплоснабжение, сообщает LETA.

Конечный тариф на тепловую энергию планируется увеличить с нынешних 85,45 до 170,59 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость. Наиболее значительный рост планируется для компонента производства тепловой энергии: + 118%.

Рост тарифа объясняется подорожанием природного газа и закупаемой теплоэнергии. «Поскольку война в Украине продолжается, цены на природный газ в Европе достигли беспрецедентного уровня, в настоящее время цены на бирже в некоторые дни превышают 300 евро за мегаватт-час», — сказала председатель комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола.

Комиссия напоминает, что с 1 октября домохозяйства будут получать государственную поддержку, которая автоматически отразится в счетах.

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