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2022.09.02 16:10

Мэр Вильнюса: при использовании мазута цены на отопление могут даже снизиться

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.02 16:10
Отопление
Отопление / Ž. Gedvilo/BNS nuotr.

В предстоящий зимний сезон, если при производстве централизованного тепла будет сжигаться мазут, жители Вильнюса будут платить за отопление столько же или меньше, чем в прошлом году, говорит мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

«Мы прекрасно видим, что цены на все энергоресурсы абсурдно высоки. В Вильнюсе, конечно, это сказывается на нас так же, как и везде. Просто мы, пожалуй, в плане отопления даже в немного лучшем положении, потому что у нас есть возможность сжигать малосернистый мазут, который не так вреден для окружающей среды», — заявил в пятницу журналистам Шимашюс.

"Если со всей документацией из Министерства окружающей среды будет улажено, есть вероятность, что в этом году цена (на отопление - BNS) не только не вырастет по сравнению с прошлым сезоном, которая тогда, надо признать, тоже была высокой, но может даже немного понизиться», — добавил он.

Ремигиюс Шимашюс
Ремигиюс Шимашюс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вильнюсские теплосети (Vilnius šilumos tinklai, VST) сэкономят почти 100 млн евро на топливе в связи с намерениями сжигать мазут для производства централизованного тепла, но за загрязнение придется платить больше, поэтому счета для жителей Вильнюса будут примерно такими же, как в прошлом отопительном сезоне, сказал BNS руководитель предприятия Геримантас Баканас.

По его словам, мазут для столицы предварительно может стоить 90-100 млн евро, тогда как газ обошелся бы примерно в 200 млн евро.

В июле правительство разрешило муниципальным теплоснабжающим компаниям закупать мазут и дизтопливо путем необъявленных переговоров — во избежание резкого роста затрат на природный газ.

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