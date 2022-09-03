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2022.09.03 09:00

Каспаров призывает ЕС пускать россиян, осуждающих Кремль, но не туристов

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BNS 2022.09.03 09:00
Гарри Каспаров
Гарри Каспаров / AP nuotr.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров призывает Евросоюз (ЕС) прекратить выдачу виз российским туристам, однако предусмотреть механизм, чтобы пускать на постоянное проживание тех, кто осуждает военные действия России и не поддерживает Кремль.

"Наши предложения достаточно четкие, мы говорили о них на конгрессе: Российский Комитет Действия считает, что во время войны никакого туризма быть не должно. Вот не было туризма из Берлина в 1942 году в Лондон. Поэтому никаких туристических виз быть не должно. Но должны быть обеспечены возможности тем, кто хочет порвать с путинской Россией. Линия фронта (должна быть) в одну сторону: перешел - остался", - сказал он в пятницу журналистам по окончании проходившего в Литве Конгресса свободной России.

По его словам, сейчас с представителями стран Балтии, Польши, Финляндии, которые решили добиваться региональных решений по ограничению потока туристов, обсуждается, как это можно сделать.

Одно из предложений - подписывать на въезде декларацию, осуждающую действия России и подтверждающую суверенитет Украины.

"Это декларация, которая фиксирует признание преступности войны, нелегитимность путинского режима и, естественно, признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Для этих людей должны быть возможности обустроиться в свободном мире", - сказал Каспаров.

"Декларация - это первый шаг, это не гарантия того, что вы получили документ, просто без нее вас вообще никто не будет принимать. Вы должны публично признать вот эти три положения", - добавил он.

Каспаров подчеркнул, что именно эти страны являются "как бы пропускными пунктами" для россиян, отправляющихся дальше в Европу. Оппозиционер надеется, что к такому механизму присоединится и Великобритания, а поначалу можно было бы принять "несколько сотен тысяч человек".

"В принципе, как я понимаю, Пражская конференция (неформальная встреча глав дипломатии ЕС - BNS) дала право на региональные решения, то есть по существу заблокировать туризм. Даже если Италия или Испания выписывают визы, все равно, как только Финляндия присоединится, ситуация станет для этого туризма невозможной", - сказал Каспаров.

По словам оппозиционера, сам запрет на туристические визы стал бы помощью Украине потому, что создал бы дополнительные проблемы внутри России, особенно для пассивного среднего класса.

"И более того - наконец объяснит российскому среднему классу в Москве и Петербурге, что за войну надо платить. Важно, чтобы у людей возникло понимание, что вообще-то война - это не где-то в телевизоре, это война, за которую они тоже будут расплачиваться", - добавил Каспаров.

# Литва# Война в Украине
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