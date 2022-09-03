Каспаров призывает ЕС пускать россиян, осуждающих Кремль, но не туристов

Российский оппозиционер Гарри Каспаров призывает Евросоюз (ЕС) прекратить выдачу виз российским туристам, однако предусмотреть механизм, чтобы пускать на постоянное проживание тех, кто осуждает военные действия России и не поддерживает Кремль.

"Наши предложения достаточно четкие, мы говорили о них на конгрессе: Российский Комитет Действия считает, что во время войны никакого туризма быть не должно. Вот не было туризма из Берлина в 1942 году в Лондон. Поэтому никаких туристических виз быть не должно. Но должны быть обеспечены возможности тем, кто хочет порвать с путинской Россией. Линия фронта (должна быть) в одну сторону: перешел - остался", - сказал он в пятницу журналистам по окончании проходившего в Литве Конгресса свободной России.

По его словам, сейчас с представителями стран Балтии, Польши, Финляндии, которые решили добиваться региональных решений по ограничению потока туристов, обсуждается, как это можно сделать.

Одно из предложений - подписывать на въезде декларацию, осуждающую действия России и подтверждающую суверенитет Украины.

"Это декларация, которая фиксирует признание преступности войны, нелегитимность путинского режима и, естественно, признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Для этих людей должны быть возможности обустроиться в свободном мире", - сказал Каспаров.

"Декларация - это первый шаг, это не гарантия того, что вы получили документ, просто без нее вас вообще никто не будет принимать. Вы должны публично признать вот эти три положения", - добавил он.

Каспаров подчеркнул, что именно эти страны являются "как бы пропускными пунктами" для россиян, отправляющихся дальше в Европу. Оппозиционер надеется, что к такому механизму присоединится и Великобритания, а поначалу можно было бы принять "несколько сотен тысяч человек".

"В принципе, как я понимаю, Пражская конференция (неформальная встреча глав дипломатии ЕС - BNS) дала право на региональные решения, то есть по существу заблокировать туризм. Даже если Италия или Испания выписывают визы, все равно, как только Финляндия присоединится, ситуация станет для этого туризма невозможной", - сказал Каспаров.

По словам оппозиционера, сам запрет на туристические визы стал бы помощью Украине потому, что создал бы дополнительные проблемы внутри России, особенно для пассивного среднего класса.

"И более того - наконец объяснит российскому среднему классу в Москве и Петербурге, что за войну надо платить. Важно, чтобы у людей возникло понимание, что вообще-то война - это не где-то в телевизоре, это война, за которую они тоже будут расплачиваться", - добавил Каспаров.