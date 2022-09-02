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Наиболее влиятельные госслужащие в Литве: Яунишкис, Барткус, Пожела

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.02 18:28
Ренатас Пожела
Ренатас Пожела / I. Gelūno/BNS nuotr.

Наиболее влиятельными государственными служащими в Литве, согласно результатам опроса, опубликованным новостным порталом Delfi в пятницу, эксперты считают главу Департамента Госбезопасности Данюса Яунишкиса, директора Службы спецрасследований Жидрунаса Барткуса, генкомиссара полиции Ренатаса Пожелу.

В ежегодном списке самых влиятельных людей далее располагаются командующий литовской армией Вальдемарас Рупшис и главный советник президента по внешней политике Гитанаса Науседы Аста Скайсгирите.

Согласно опросу, проведенному журналом Reitingai, в первую десятку, согласно мнению экспертов, вошли также посол Литвы в Европейском Союзе Арнолдас Пранцкявичюс, генеральный прокурор Нида Грунскене, командующий Службой государственной безопасности Рустам Любаев, председатель правления Банка Литвы (ЦБ) Гедиминас Шимкус, судья Европейского суда по правам человека Эгидиюс Курис.

Экспертный опрос проводился журналом Reitingai от заказу портала Delfi с 17 мая по 23 июня. В его рамках были опрошены 925 политиков, бизнесменов, государственных служащих, журналистов, общественных деятелей и известных людей.

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