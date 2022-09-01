Второй день Конгресса Свободной России: Война в Украине и зима в Европе

В Вильнюсе продолжается Конгресс свободной России. В нем принимают участие активисты антивоенных движений и инициатив из практически всех стран Европы, российские и европейские эксперты и политики. Одной из основных тем сегодняшней дискуссии стала российская агрессия в Украине.

Основатель Форума Свободной России Гарри Каспаров отметил, что война, которую развязал В.Путин, складывается не так, как ожидал Запад.



"Можно сказать, что война опровергла все прогнозы, которые делались в начале. Украина не только выстояла, но и сумела создать самую боеспособную армию в Европе. Сейчас мы наблюдаем фазу войны, когда Путин еще не проигрывает, а Украина еще не выигрывает. Выражаясь шахматным языком, инициатива перешла к украинской стороне. Я понимаю, что шахматные аналогии не совсем уместны в контексте войны, но они точно описывают динамику событий. Мы не знаем, что конкретно происходит под Херсоном, но известно, что украинская армия наступает", - отметил Г. Каспаров.



По его мнению, украинское наступление разительно отличается от традиционного, потому что Украина очень бережно относится к своим солдатам.



"Именно поэтому это наступление носит изматывающий характер. Видно, что этот тренд для Украины позитивный, но скоро наступает холодный период. Итог зимы будет как военный, так и политический. Могу с уверенностью сказать, что эта зима будет центральным фактором, который решит исход не только войны, но и будущее России", - сказал Г. Каспаров.

Общественный деятель Михаил Ходорковский считает, что есть опасность уменьшения поддержки Украины со стороны Запада.

"Я завзятый пессимист, поэтому стараюсь не давать слишком оптимистичных оценок. На мой взгляд, говорить, что сейчас в войне происходит переломный момент – это неправильно. На сегодняшний день российская сторона пока боится объявлять всеобщую военную мобилизацию, потому что это может привести к тяжёлым политическим последствиям. Будет ли эта боязнь и дальше сдерживать Кремль во многом зависит от российской оппозиции и от психологического состояния людей в Кремле", - сказал М. Ходорковский.



По его словам, важно помнить, что на сегодняшний день Украина зависит от западных поставок оружия.



"К сожалению, в риторике мировых лидеров прослеживается тенденция, что Украина должна выиграть, но при этом Путин не должен почувствовать себя проигравшим. Если такие тенденции возобладают, то я боюсь, что последствия будут тяжелыми, потому что Запад может сократить поставку оружия. Именно поэтому я считаю, что надо, сохраняя оптимизм, говорить о реальном положении дел, чтобы у западных политиков не возникло ощущение, что дело сделано и можно отдыхать", - отметил М. Ходорковский.

Конгресс Свободной России / D. Umbraso/LRT nuotr.

На конгрессе также обсуждался вопрос, как Европа проживет без российского газа этой зимой. Ходорковский высказал мнение, что накопленные энергозапасы позволят Европе этой зимой чувствовать себя уверенно.

"Не надо так драматизировать сложившуюся ситуацию. Накопленные энергетические запасы в Западной Европе позволяют вполне себе уверенно смотреть в наступающую зиму. Повышение цен на энергоносители, хотя и болезненно бьёт по кошельку европейцев, но тем не менее, занимает достаточно небольшую часть расхода большинства европейских семей. Компенсировать потери для тех, кто не справится с повышением цен вполне себе в пределах возможности бюджета европейских стран. Речь идёт о десятках миллиардов долларов, но в соотношении с европейским ВВП, который больше 15 триллионов, это пусть и болезненно, но не смертельно". - скахал М. Ходорковский.



По его мнению, сейчас мы наблюдаем за ошибками, которые были допущены в энергетической политике в последние 20 лет.



"Именно они сейчас бьют со всего маху по европейской энергетической стабильности. Как можно было пойти на встречу зеленым активистам в части сокращения потребления угля и одновременно выводить из эксплуатации атомные станции. Такие странные решения полностью переложили ответственность за сведения энергетического баланса Европы на российский газ и сегодня это болезненно бьёт по европейской экономике. Я не считаю, что всеобщее волнение по поводу зимы имеет реальные экономические обоснования", - заключил М. Ходорковский.