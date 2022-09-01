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2022.09.01 16:49

На войне в Украине погибли более 900 элитных военных специалистов

РC
Радио «Cвобода» 2022.09.01 16:49
Война в Украине
Война в Украине / AP nuotr.

За полгода войны в Украине Россия потеряла более 900 элитных военных специалистов – спецназовцев ГРУ, морских пехотинцев, десантников, военных пилотов, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Журналисты проанализировали список подтвержденных погибших российских военных, который издание ведет вместе с "Медиазоной" и командой волонтёров.

В частности, по открытым данным, им удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них – бойцы подразделений особого назначения. Почти каждый четвертый (22 процента) из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ – офицер.

Анализ опубликованных некрологов показал, что наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. По меньшей мере 30 военнослужащих бригады погибли, в том числе четыре офицера – командира роты (при этом в составе бригады всего четыре роты спецназа).

Потери в ходе войны в Украине понесли и другие соединения спецназа ГРУ. Так, по подсчетам издания, 24-я гвардейская бригада потеряла не менее 21 человека, в том числе четырех офицеров. Известно также о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, в том числе о пяти офицерах. В Украине погиб заместитель командира 16-й гвардейской бригады спецназа в звании подполковника, начальник штаба этой же бригады в звании майора, а также командир роты в звании капитана.

Авторы расследования отмечают, что потеря офицеров спецназа может быть наиболее чувствительной для российской армии. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года и ещё не менее четырёх лет, чтобы стать капитаном и возглавить роту.

Из 245 сотрудников Росгвардии, гибель которых удалось подтвердить журналистам, по меньшей мере 16 человек – обладатели крапового берета. В Росгвардии считается, что прошедшие отбор на право ношения такого берета – элита спецназа. Наибольшие потери личного состава понес 25-й отряд спецназа "Барс" из Казани. В Украине погибли 10 его сотрудников, включая двух офицеров.

Пятую часть всех идентифицированных российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине, составляют десантники, пишет Русская служба Би-би-си. На них легла основная тяжесть боев в первые недели войны. Наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: там только официально насчитывается более 80 погибших, в том числе командир полка и ещё 20 офицеров.

Среди морских пехотинцев наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Погибли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады.

По данным журналистов Би-би-си, в ходе войны в Украине погибли 67 российских военных лётчиков. Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов – штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12–14 миллионов долларов, отмечает издание.

По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров.

По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.

Обновленных официальных данных о потерях российской армии нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

Радио "Свобода"

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