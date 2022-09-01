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2022.09.01 14:59

Ходорковский и Каспаров призывают не вводить полный запрет на визы для россиян

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.09.01 14:59
Михаил Ходорковский
Михаил Ходорковский / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Российские оппозиционеры, критики Кремля Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров призывают Евросоюз не применять полный визовый запрет, чтобы не отталкивать россиян, которые не поддерживают войну в Украине.

На состоявшемся в четверг в Литве Конгрессе свободной России Ходорковский заявил, что от этого вопроса также будет зависеть, в каком направлении Россия может двигаться после краха режима президента Владимира Путина и не «зайдет ли она на новый круг сверхцентрализованного поиска врага».

«Во многом это будет зависеть от того, какой пример будет перед глазами у молодого российского поколения. Для того, чтобы этот пример был европейским, с этим молодым поколением надо работать. И именно поэтому мы так резко отреагировали на заявления о прекращении социальных, культурных и каких бы то ни было связей с российским обществом, которые кратко были названы "визовой проблемой"», - сказал Ходорковский.

«Да, когда идет война, те люди, которые поддерживают агрессора, которые поддерживают агрессивную войну, не должны пытаться ездить к жертве в гости. Но есть огромное количество россиян, которые не поддерживают эту войну, публично выступают против нее. И с этими россиянами нам нужно поддерживать коммуникацию, их нельзя отталкивать, потому что от них зависит то, что будет завтра на нашем общем европейском континенте», - сказал он.

Конгресс свободной России
Конгресс свободной России / D. Umbraso/LRT nuotr.

Каспаров заявил, что при введении новых ограничений в отношении России следует ответить на вопрос, поможет ли это Украине выиграть войну или нет.

Он сказал, что поддерживает запрет на туристические визы в принципе, но призвал предоставить возможность путешествовать по Европе для россиян, которые не поддерживают войну.

«Создание любого напряжения внутри страны, а, безусловно, запрет на туристические визы для поездок туда-сюда, это напряжение, это хорошо», - сказал Каспаров.

Г. Каспаров
Г. Каспаров / AP nuotr.

«Тотальный отказ от от сотрудничества с какими-то российскими группами в эмиграции это неправильно, потому что это тоже важный фактор влияния на мнение западной общественности. (...) Например, большой вопрос заключается в том, когда перейти от замораживания российских активов к конфискации. Здесь, я думаю, голос русских эмигрантов тоже помог бы западным политикам пересечь эту границу», — сказал оппозиционер.

Министры иностранных дел ЕС договорились в среду приостановить действие соглашения 2007 года, которое упрощает для россиян получение виз для поездок в блок.

Эта мера не означает официального запрета на туристические визы, к чему призывают некоторые соседи России по ЕС.

Литва, Латвия, Эстония и Польша говорят, что ищут способы применить региональные запреты на въезд для граждан России.

Михаил Ходорковский
Конгресс свободной России
Г. Каспаров
Дмитрий Гудков
# Литва# Россия
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