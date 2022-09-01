В Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора

В Италии наложили арест на 11 объектов недвижимости миллиардера Вячеслава Кантора, пишет L’Unione Sarda. Издание называет Кантора сторонником агрессивной политики российского президента Владимира Путина в отношении Украины.

Часть объектов недвижимости на острове Сардиния российский бизнесмен, как утверждается, купил у бывшего премьер-министра Италии, ныне – депутата Европарламента Сильвио Берлускони.

Вячеслав Кантор – основной бенефициар "Акрона". После вторжения России в Украину Великобритания и ЕС ввели санкции против Кантора. Европейский совет распорядился арестовать его активы еще в апреле, однако время ушло на выявление компаний, которые формально владели недвижимостью миллиардера.

Евроcоюз, по словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, заморозил активы российских олигархов и компаний, подпавших под санкции, на сумму 13,8 млрд евро. Большая часть замороженных активов – на более чем 12 миллиардов евро – пришлась на пять стран ЕС. В каких именно странах заморозили активы предпринимателей из России, он не сказал.

Седьмого мая Министерство экономики и финансов Италии сообщило о задержании 140-метровой яхты "Шахерезада", которая фигурирует в расследовании Фонда борьбы с коррупцией как "яхта Путина". Яхта задержана в порту Марина-ди-Каррара. Ее стоимость оценивается в 700 млн долларов.



"Настоящее время"