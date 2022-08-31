Науседа: Горбачев, как и Путин, считал распад СССР самой большой ошибкой

Бывший лидер Советского Союза Михаил Горбачев сыграл роль «тюремного надзирателя», а страны бывшего блока освободились из этой тюрьмы без его помощи, считает президент Литвы Гитанас Науседа.

«На мой взгляд, он сыграл роль тюремного надзирателя, решившего начать некие частичные реформы в тюрьме: перекрасить фасад, дать заключенным возможность читать газеты, дольше держать включенной лампочку и тому подобное», — сказал Науседа сказал в комментарии для BNS в среду.

«Но это была только реформа такого рода — между тем заключенные хотели вырваться на свободу. Они это сделали, но сделали это против воли Михаила Горбачева. Таким образом, он начал реформы, которые потом уже не мог контролировать", - заявил глава государства.

Западные лидеры в среду выражают свои соболезнования в связи со смертью последнего лидера Советского Союза, а Науседа также подчеркнул, что Горбачев назвал распад Советского Союза «самой большой ошибкой», тем самым встав в один ряд с руководством нынешней России, которое уже полгода ведет войну против Украины.

«Высказывание о том, что, и с его точки зрения, самой большой ошибкой и бедой было то, что Советский Союз распался, в моих глазах ставит его рядом с (президентом России) Владимиром Путиным. Поэтому я не могу считать его реформатором, которому мы должны оказывать огромное уважение», - подчеркнул Науседа.

Рональд Рейган и Михаил Горбачев / AP nuotr.

По его словам, именно Горбачев за счет своей так называемой политики реформ и создания определенных иллюзий «о якобы ином лице Советского Союза» привел к тому, что Запад на протяжении длительного времени продолжал политику сотрудничества и партнерства с Россией, «которая впоследствии вылилась в проекты «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«А теперь нам приходится очень дорого платить за те иллюзии, которые Запад вынашивал 20, 30 и даже больше лет. Оценка роли Горбачева зависит от того, кто оценивает. Страны, которые не были в той тюрьме, видели фасад, который пытался перекрасить Советский Союз, а мы, находясь в тюрьме, видели ее изнутри», — сказал он.

Горбачев скончался во вторник на 92-м году жизни после тяжелой болезни. Российский политик был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева до самой его смерти.

Они стремятся доказать, что Горбачев, занимавший в то время пост президента СССР и являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, имел контроль над армией, но не принимал мер по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не остановил совершение международного преступления.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими военными частями Вильнюсской телебашни и здания Радиотелевизионного комитета погибло 14 человек.