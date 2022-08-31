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2022.08.31 13:04

Глава МИД Литвы: солдаты Горбачева стреляли в безоружных литовцев - таким его и запомним

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.31 13:04
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев / AP nuotr.

В то время как западные лидеры выражают свои соболезнования в связи со смертью последнего лидера Советского Союза Михаила Горбачева, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис акцентирует, что Литва никогда не будет прославлять этого политика, потому что его армия убивала литовцев.

«Литовцы не будут прославлять Горбачева. Мы никогда не забудем тот простой факт, что его военные убивали мирных жителей, чтобы продлить оккупацию нашей страны. Его солдаты стреляли по нашим безоружным протестующим и давили их своими танками. Таким мы его запомним», — написал глава дипломатии в своем Twitter-аккаунте в среду.

Горбачев скончался во вторник в возрасте 91 года после тяжелой болезни.

Российский политик был генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991 год.

Родственники погибших в январских событиях 1991 года в Литве добивались ответственности Горбачева до самой его смерти.

Они стремятся доказать, что Горбачев, занимавший в то время пост президента СССР и являвшийся главнокомандующим вооруженными силами, имел контроль над армией, но не принимал мер по предотвращению агрессии в Литве и тем самым не остановил совершение международного преступления.

В ночь на 13 января 1991 года при штурме советскими воинскими частями Вильнюсской телебашни и здания Комитета по теле-радиовещанию погибло 14 человек.

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