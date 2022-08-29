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2022.08.29 16:36

В Херсоне найден мёртвым перешедший на сторону России депутат Верховной рады

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.29 16:36
Российские военные в Херсонском регионе
Российские военные в Херсонском регионе / AP nuotr.

В оккупированной российскими войсками Херсонской области найден мёртвым народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев. Во время войны он перешёл на сторону России и с июля занимал должность заместителя председателя по сельскому хозяйству в назначенном Москвой правительстве региона. О его смерти сообщил советник главы украинской областной администрации Сергей Хлань.

По данным СМИ, Ковалёва обнаружили 28 августа в его доме в городе Голая Пристань с огнестрельным ранением в голову. Рядом с его телом находилось помповое ружье "Моссберг", официально зарегистрированное на имя бывшего украинского депутата. Кроме того, ножевое ранение получила его гражданская жена, её госпитализировали.

Оккупационные власти Херсонской области пока не комментировали сообщения о гибели Ковалёва. Однако информация подтверждается в пророссийских телеграм-каналах.

В начале августа стало известно о госпитализации главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Телеграм-канал Baza написал, что Сальдо был доставлен в аннексированный Крым в крайне тяжелом состоянии, а оттуда его решили перевезти в Москву, введя в медикаментозную кому. По данным издания, его положили в реанимацию токсикологического отделения НИИ им. Склифосовского.

В Министерстве обороны России не исключили "отравления боевыми отравляющими веществами".

Позднее стало известно, что на назначенного российскими оккупационными войсками замглавы Новокаховской администрации по ЖКХ Виталия Гура было совершено нападение. Он получил "многочисленные пулевые ранения" и умер в больнице.

В июне в оккупированном российскими войсками Херсоне был подорван автомобиль главы управления семьи, молодежи и спорта так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте.

С начала лета было совершено несколько покушений на назначенных Москвой чиновников на оккупированных Россией территориях Украины. Несколько из них погибли. Украина прямо на себя ответственность за атаки не берёт.

Радио "Свобода"

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