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2022.08.29 10:58

Наиболее влиятельные общественники в Литве: Якилайтис, Кояла, Бумблаускас

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.29 10:58
Э. Якилайтис, А. Бумблаускас, Л. Кояла
Э. Якилайтис, А. Бумблаускас, Л. Кояла / LRT/BNS fotokoliažas

Литовские эксперты считают журналиста, телеведущего Эдмундаса Якилайтиса, политолога Линаса Коялу и историка Альфредаса Бумблаускаса самыми влиятельными общественными деятелями страны, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в понедельник новостным порталом Delfi.

Далее в ежегодном списке самых влиятельных людей следуют Йонас Охманас, который выбирает поддержку для украинских военых, священник Ричардас Довейка.

По словам опрошенных экспертов, в десятку самых влиятельных также входят Вильнюсский архиепископ митрополит Гинтарас Грушас, писательница Кристина Сабаляускайте, вирусолог Саулюс Чаплинскас, почетный архиепископ Каунаса, кардинал Сигитас Тамкявичюс и священник Альгирдас Толиатс.

Между тем, в проведенном отдельно опросе общественного мнения в тройку самых влиятельных вошли Бумблаускас, журналист и писатель Альгимантас Чекуолис и Довейка.

Далее в этом списке – Кояла, Якилайтис, режиссер Оскарас Коршуновас, театральный и оперный режиссер Даля Ибелхауптайте, оперная солистка Асмик Григорян, хореограф Анжелика Холина.

Экспертный опрос проводился журналом Reitingai по заказу Delfi, в ходе которого в период с 17 мая по 23 июня были опрошены 925 политиков, бизнесменов, государственных служащих, журналистов, общественных деятелей и известных людей.

Опрос проводился 18-25 июля компанией по исследованию рынка и общественного мнения Spinter tyrimai, в ходе которого было опрошено 1013 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Портал Delfi восьмой год подряд составляет списки самых влиятельных людей Литвы.

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