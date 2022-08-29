Наиболее влиятельные общественники в Литве: Якилайтис, Кояла, Бумблаускас

Литовские эксперты считают журналиста, телеведущего Эдмундаса Якилайтиса, политолога Линаса Коялу и историка Альфредаса Бумблаускаса самыми влиятельными общественными деятелями страны, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного в понедельник новостным порталом Delfi.

Далее в ежегодном списке самых влиятельных людей следуют Йонас Охманас, который выбирает поддержку для украинских военых, священник Ричардас Довейка.

По словам опрошенных экспертов, в десятку самых влиятельных также входят Вильнюсский архиепископ митрополит Гинтарас Грушас, писательница Кристина Сабаляускайте, вирусолог Саулюс Чаплинскас, почетный архиепископ Каунаса, кардинал Сигитас Тамкявичюс и священник Альгирдас Толиатс.

Между тем, в проведенном отдельно опросе общественного мнения в тройку самых влиятельных вошли Бумблаускас, журналист и писатель Альгимантас Чекуолис и Довейка.

Далее в этом списке – Кояла, Якилайтис, режиссер Оскарас Коршуновас, театральный и оперный режиссер Даля Ибелхауптайте, оперная солистка Асмик Григорян, хореограф Анжелика Холина.

Экспертный опрос проводился журналом Reitingai по заказу Delfi, в ходе которого в период с 17 мая по 23 июня были опрошены 925 политиков, бизнесменов, государственных служащих, журналистов, общественных деятелей и известных людей.

Опрос проводился 18-25 июля компанией по исследованию рынка и общественного мнения Spinter tyrimai, в ходе которого было опрошено 1013 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Портал Delfi восьмой год подряд составляет списки самых влиятельных людей Литвы.