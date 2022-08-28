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Евросоюз увеличит визовый сбор для россиян вместо запрета на поездки

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.28 22:22
Российские паспорта
Российские паспорта / фото Shutterstock

Министры иностранных дел стран ЕС договорятся о приостановке соглашения об упрощенном режиме выдачи шенгенских виз для россиян. Виза будет стоить в два раза дороже: 80 евро вместо 35, максимальный срок рассмотрения заявки увеличится. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, принимающие участие в переговорах.

Неофициальная встреча министров, где должно быть принято такое решение, должна пройти 30 и 31 августа в Праге. На ней будет обсуждаться предложение стран Балтии полностью остановить выдачу шенгенских виз гражданам России. Против такой инициативы выступили представители западноевропейских стран и Еврокомиссия. Приостановка соглашения об упрощённой выдаче виз предложена Чехией как компромиссный вариант, сообщало агентство Bloomberg.

Накануне агентство сообщило, что Германия и Франция на встрече министров выступят с согласованной позицией о необходимости продолжить выдачу виз гражданам, не связанным с российским правительством. В подготовленном заявлении, как утверждается, Берлин и Париж призвали "не недооценивать трансформирующую силу опыта жизни в странах с демократическими системами".

Соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Россией было подписано в 2007 году. Часть этого документа для членов официальных делегаций уже была приостановлена в конце февраля.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
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