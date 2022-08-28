Алла Пугачева вернулась в Москву

Новости

54 мин. назад

Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы "наводить порядок"

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС

Новости

1 ч. назад

Хроника путинской войны. В миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не будет США и Великобритании

Солист группы "Сплин" Александр Васильев

Новости

3 ч. назад

В Светлогорске отменён намеченный на ноябрь концерт группы "Сплин"

Дети в вышиванках

Новости

4 ч. назад

Украинка обнаружила свою фотографию с детьми в вышиванках на билборде в поддержку аннексии Херсона

Сергей Лозница

Новости

5 ч. назад

Сергей Лозница впервые попробует себя на театральной сцене – в Молодежном театре

Акция солидарности с белорусской оппозицией в Вильнюсе

Новости

5 ч. назад

Социологи: Литва - самая доброжелательная страна для белорусов

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Валдемарас Рупшис, Витаутас Ландсбергис, Ингрида Шимоните

Новости

5 ч. назад

В Вильнюсе продолжается фестиваль военных оркестров стран НАТО

Арунас Паулаускас

Новости

5 ч. назад

Представитель Литвы впервые будет выдвинут на высокий пост в Интерполе

Российский паспорт

Новости

5 ч. назад

Германия и Франция подготовили заявление о необходимости выдавать визы гражданам России

Столб электропередач

Новости

6 ч. назад

Страны Балтии выступили против повышения максимальной стоимости электроэнергии на европейских биржах

Эгидиюс Папечкис

Новости

6 ч. назад

«Удобное место для нападения на Литву и Польшу». Военный эксперт – о Сувалкском коридоре

Благотворительная акция Rimi для украинских детей

Новости

7 ч. назад

Украинские мамы в Литве признаются: денег на подготовку детей к школе не хватает

Освещение на пр. Саванорю

Новости

7 ч. назад

С ростом цен на электроэнергию на улицах и в общественных местах Вильнюса уменьшается освещение

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

8 ч. назад

Литва готова добиваться регионального запрета на выдачу виз россиянам

Война России против Украины. Удары по Харькову (архивное фото)

Новости

15 ч. назад

Хроника путинской войны. Киев: Россия истратила больше половины высокоточных ракет

Евгений Ройзман

Новости

1 д. назад

Федор Крашенинников. Евгений Ройзман и сила правды

Новости

2022.08.28 14:32

Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы "наводить порядок"

Видео
U
UNIAN 2022.08.28 14:32
Алла Пугачева вернулась в Москву
Алла Пугачева вернулась в Москву / скриншот

Российская певица Алла Борисовна Пугачева вернулась в Москву. Об этом сообщил ее близкий друг, российский дизайнер Игорь Гуляев. Он выложил видео, как Примадонна выходит из лимузина, открывая дверь ногой.

"Аллуся, как же тебя не хватало!", - подписал Гуляев ролик.

Алла Борисовна и Максим Галкин после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехали в Израиль, летом они находились в Юрмале.

Супруг "женщины, которая поет" активно поддерживает украинцев и помогает пострадавшим в результате российского вторжения. Пугачева пока публично не высказывала свою позицию по поводу агрессии Путина.

Впрочем, в РФ решили обвинить Аллу Борисовну даже в молчании - мол, если молчит, значит солидарна с мужем. На фоне этого российский пропагандист Антон Красовский заверил, что в ближайшем времени планирует раскрыть всему миру якобы шокирующие подробности о Пугачевой. Однако компромат до сих пор не обнародовали.

Алла Пугачева рассказала, чем планирует заниматься в РФ после возвращения из-за границы.

Комментарий "женщина, которая поет" дала российскому ресурсу "Известия".

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", - так объяснила причину своего возвращения в Россию Примадонна.

Кстати, неизвестно, вернется ли в Россию Максим Галкин. Сейчас он на гастролях. В России он уже попал в негласный "черный список" артистов, не поддерживающих агрессивную политику Путина.

по материалам агентства UNIAN

# Культура# Война в Украине
Российский военнослужащий у Запорожской АЭС
5
1 ч. назад

Хроника путинской войны. В миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не будет США и Великобритании

постоянно дополняется
5
Солист группы "Сплин" Александр Васильев
3 ч. назад

В Светлогорске отменён намеченный на ноябрь концерт группы "Сплин"

Дети в вышиванках
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
4 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Украинка обнаружила свою фотографию с детьми в вышиванках на билборде в поддержку аннексии Херсона

Сергей Лозница
5 ч. назад

Сергей Лозница впервые попробует себя на театральной сцене – в Молодежном театре

Акция солидарности с белорусской оппозицией в Вильнюсе
5 ч. назад

Социологи: Литва - самая доброжелательная страна для белорусов

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Валдемарас Рупшис, Витаутас Ландсбергис, Ингрида Шимоните
8
5 ч. назад

В Вильнюсе продолжается фестиваль военных оркестров стран НАТО

8
Арунас Паулаускас
5 ч. назад

Представитель Литвы впервые будет выдвинут на высокий пост в Интерполе

Российский паспорт
5 ч. назад

Германия и Франция подготовили заявление о необходимости выдавать визы гражданам России

Столб электропередач
6 ч. назад

Страны Балтии выступили против повышения максимальной стоимости электроэнергии на европейских биржах

Эгидиюс Папечкис
6 ч. назад

«Удобное место для нападения на Литву и Польшу». Военный эксперт – о Сувалкском коридоре

Война России против Украины. Удары по Харькову (архивное фото)
2022.08.27 23:36

Хроника путинской войны. Киев: Россия истратила больше половины высокоточных ракет

Дети в вышиванках
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.08.28 10:45
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Украинка обнаружила свою фотографию с детьми в вышиванках на билборде в поддержку аннексии Херсона

Благотворительная акция Rimi для украинских детей
2022.08.28 08:00

Украинские мамы в Литве признаются: денег на подготовку детей к школе не хватает

Эгидиюс Папечкис
2022.08.28 08:40

«Удобное место для нападения на Литву и Польшу». Военный эксперт – о Сувалкском коридоре

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Валдемарас Рупшис, Витаутас Ландсбергис, Ингрида Шимоните
8
2022.08.28 10:17

В Вильнюсе продолжается фестиваль военных оркестров стран НАТО

8
Габриэлюс Ландсбергис
2022.08.28 07:05

Литва готова добиваться регионального запрета на выдачу виз россиянам

Акция солидарности с белорусской оппозицией в Вильнюсе
2022.08.28 10:20

Социологи: Литва - самая доброжелательная страна для белорусов

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС
5
2022.08.28 14:08

Хроника путинской войны. В миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не будет США и Великобритании

постоянно дополняется
5
Российский паспорт
2022.08.28 09:28

Германия и Франция подготовили заявление о необходимости выдавать визы гражданам России

Освещение на пр. Саванорю
2022.08.28 08:00

С ростом цен на электроэнергию на улицах и в общественных местах Вильнюса уменьшается освещение