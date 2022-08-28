Алла Пугачева вернулась в Москву, чтобы "наводить порядок"

Российская певица Алла Борисовна Пугачева вернулась в Москву. Об этом сообщил ее близкий друг, российский дизайнер Игорь Гуляев. Он выложил видео, как Примадонна выходит из лимузина, открывая дверь ногой.

"Аллуся, как же тебя не хватало!", - подписал Гуляев ролик.

Алла Борисовна и Максим Галкин после начала полномасштабной войны РФ против Украины выехали в Израиль, летом они находились в Юрмале.

Супруг "женщины, которая поет" активно поддерживает украинцев и помогает пострадавшим в результате российского вторжения. Пугачева пока публично не высказывала свою позицию по поводу агрессии Путина.

Впрочем, в РФ решили обвинить Аллу Борисовну даже в молчании - мол, если молчит, значит солидарна с мужем. На фоне этого российский пропагандист Антон Красовский заверил, что в ближайшем времени планирует раскрыть всему миру якобы шокирующие подробности о Пугачевой. Однако компромат до сих пор не обнародовали.

Алла Пугачева рассказала, чем планирует заниматься в РФ после возвращения из-за границы.

Комментарий "женщина, которая поет" дала российскому ресурсу "Известия".

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", - так объяснила причину своего возвращения в Россию Примадонна.

Кстати, неизвестно, вернется ли в Россию Максим Галкин. Сейчас он на гастролях. В России он уже попал в негласный "черный список" артистов, не поддерживающих агрессивную политику Путина.

по материалам агентства UNIAN