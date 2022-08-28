В Вильнюсе продолжается фестиваль военных оркестров стран НАТО

Сегодня в Вильнюсе продолжается первый в Литве международный фестиваль военных оркестров стран НАТО.

Фестиваль «Military Tattoo Lithuania 2022» начался в субботу на Кафедральной площади Вильнюса. Он приурочен ко Дню свободы – 29 лет назад войска советской армии покинули территорию Литвы.

Выступая накануне на открытии фестиваля, премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что оккупант ушел не навсегда.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Ингрида Шимоните / L. Penek/LRV nuotr.

«Он просто вернулся, чтобы зализать раны, восстановить силы и нанести новый удар, – сказала премьер. – Правда, нанести не по нам, а по очень дорогому нам украинскому народу».

По ее словам, хотя война идет за пределами территории НАТО, наверное, нет в Альянсе страны, которая не думала бы каждый день о том, как помочь Украине быстрее отстоять свою свободу.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

По словам президента Гитанаса Науседы, фестиваль – это подарок всем, кому небезразлична судьба Родины.

«Литовский народ во все времена шел бороться за свободу с песней на устах. (...) И сегодня звуки музыки несут в себе силу, чтобы сплачивать и объединять нас для новых походов», - сказал глава страны в своем видео-приветствии.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

По словам первого лидера независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса, хотя оккупационная армия и ушла почти тридцать лет назад, «марш свободы далек от завершения».

«Литва избавилась от чужой армии, которая тут так надолго задержалась. (...) Это необычайно редкий случай, когда Россия сдержала слово», - сказал В. Ландсбергис.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Витаутас Ландсбергис / L. Penek/LRV nuotr.

В субботу на фестивале в Вильнюсе состоялись парады военных оркестров Бельгии, Соединенных Штатов Америки, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов и Германии. Оркестры прошли от Лукишкской площади до Кафедрального собора.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

На мероприятии также выступила литовская рота Почетного караула, показавшая программу дефиле. Из старинной пушки артиллерийская команда дала залпы салюта за свободу и независимость, единство стран НАТО, за мир в Украине и во всем мире.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

В воскресенье после обеда на Кафедральной площади военные оркестры стран НАТО будут выступать в течение четырех часов.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

Военные оркестры из семи стран НАТО исполняют национальные и популярные музыкальные произведения. В связи с фестивалем в центре столицы будет ограничено движение и изменено расписание общественного транспорта.