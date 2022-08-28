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2022.08.28 10:17

В Вильнюсе продолжается фестиваль военных оркестров стран НАТО

РС B
Русская служба Радио LRT, BNS 2022.08.28 10:17
Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Валдемарас Рупшис, Витаутас Ландсбергис, Ингрида Шимоните
Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Валдемарас Рупшис, Витаутас Ландсбергис, Ингрида Шимоните / I. Gelūno/BNS nuotr.

Сегодня в Вильнюсе продолжается первый в Литве международный фестиваль военных оркестров стран НАТО.

Фестиваль «Military Tattoo Lithuania 2022» начался в субботу на Кафедральной площади Вильнюса. Он приурочен ко Дню свободы – 29 лет назад войска советской армии покинули территорию Литвы.

Выступая накануне на открытии фестиваля, премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что оккупант ушел не навсегда.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Ингрида Шимоните
Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Ингрида Шимоните / L. Penek/LRV nuotr.

«Он просто вернулся, чтобы зализать раны, восстановить силы и нанести новый удар, – сказала премьер. – Правда, нанести не по нам, а по очень дорогому нам украинскому народу».

По ее словам, хотя война идет за пределами территории НАТО, наверное, нет в Альянсе страны, которая не думала бы каждый день о том, как помочь Украине быстрее отстоять свою свободу.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

По словам президента Гитанаса Науседы, фестиваль – это подарок всем, кому небезразлична судьба Родины.

«Литовский народ во все времена шел бороться за свободу с песней на устах. (...) И сегодня звуки музыки несут в себе силу, чтобы сплачивать и объединять нас для новых походов», - сказал глава страны в своем видео-приветствии.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

По словам первого лидера независимой Литвы Витаутаса Ландсбергиса, хотя оккупационная армия и ушла почти тридцать лет назад, «марш свободы далек от завершения».

«Литва избавилась от чужой армии, которая тут так надолго задержалась. (...) Это необычайно редкий случай, когда Россия сдержала слово», - сказал В. Ландсбергис.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Витаутас Ландсбергис
Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Витаутас Ландсбергис / L. Penek/LRV nuotr.

В субботу на фестивале в Вильнюсе состоялись парады военных оркестров Бельгии, Соединенных Штатов Америки, Латвии, Польши, Литвы, Нидерландов и Германии. Оркестры прошли от Лукишкской площади до Кафедрального собора.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

На мероприятии также выступила литовская рота Почетного караула, показавшая программу дефиле. Из старинной пушки артиллерийская команда дала залпы салюта за свободу и независимость, единство стран НАТО, за мир в Украине и во всем мире.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

В воскресенье после обеда на Кафедральной площади военные оркестры стран НАТО будут выступать в течение четырех часов.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО / I. Gelūno/BNS nuotr.

Военные оркестры из семи стран НАТО исполняют национальные и популярные музыкальные произведения. В связи с фестивалем в центре столицы будет ограничено движение и изменено расписание общественного транспорта.

Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Валдемарас Рупшис, Витаутас Ландсбергис, Ингрида Шимоните
Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Ингрида Шимоните
Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО. Витаутас Ландсбергис
Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО
Фестиваль военных оркестров стран НАТО
# Культура# Война в Украине
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