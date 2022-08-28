Хроника путинской войны. Власти Харькова: По городу снова нанесены удары

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 28 августа.

На 186-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 28 августа (время вильнюсское).

20:50

В Сарненском районе Ровненской области под ракетный удар со стороны России попал "объект военной инфраструктуры", заявил глава региональной администрации Виталий Коваль. По предварительным данным, жертв нет, отметил он.

20:30

По Харькову нанесены удары, сообщила советник главы облсовета Наталья Попова. "Возможно, центр города. Всем в укрытия!" - написала чиновница в Facebook, не приводя подробности.

20:15

США видят в отказе России подписывать итоговый документ по результатам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия стремление заблокировать формулировки, которые признавали существенный риск нарушения норм радиационной безопасности на Запорожской АЭС. Неприятие российской стороной таких формулировок перед лицом "подавляющего международного консенсуса" подчеркивает необходимость дальнейших призывов со стороны Соединенных Штатов и других стран в адрес Москвы прекратить военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над станцией Украине, говорится в сообщении Госдепартамента США.

Российский военнослужащий у Запорожской АЭС / AP nuotr.

19:35

Зеленский провел совещание по ситуации на фронте в режиме "секретно"



Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями сектора обороны и безопасности. На мероприятии присутствовали руководители ВСУ, разведки, министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности Украины и других сил обороны, сообщается на сайте главы государства. Участники встречи, среди прочего, заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте, а также обсудили потребности украинской армии и координацию с международными партнерами страны.

19:20

В Севастополе на территории аннексированного Крыма вновь сработала система противовоздушной обороны, утверждает "губернатор" Михаил Развожаев. По предварительным данным, над морем в районе мыса Херсонес был сбит беспилотный летательный аппарат.

18:55

Украинские военные отразили наступления российских войск на пяти направлениях: Харьковском, Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ. На остальных направлениях армия РФ продолжает артиллерийский и танковый обстрел, усилия сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсона, частей Харьковской, Запорожской и Николаевской областей, сообщают в ВСУ.

18:30

Глава МИД Украины обсудит в Швеции и Чехии санкции в отношении РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с 29 по 31 августа посетит Швецию и Чехию, сообщает МИД страны. Поездка организована по поручению президента Украины Владимира Зеленского с целью "консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления на Россию", сообщили в ведомстве.

В Швеции у Кулебы запланирована встреча, в том числе с премьер-министром страны Магдаленой Андерссон, а основными темами переговоров станут "противодействие российской агрессии, дальнейшая военная, финансовая и гуманитарная поддержка Украины, путь к членству в ЕС и восстановление Украины". В Чехии глава украинского МИДа примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, на которой будут обсуждаться ограничения на выдачу виз россиянам и восьмой пакет санкций Евросоюза.

17:55

За прошедшие сутки в направлении украинских дунайских портов "Измаил", "Рени" и "Усть-Дунайск" прошли 11 судов с 45 тыс. тонн агропродукции. Это рекорд с начала войны, сообщили в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины. С марта через дунайские порты было перевезено более 4 млн тонн зерна – это больше, чем было переправлено другими видами транспорта, подчеркнули в ведомстве. "Динамика прироста существенная. Если в марте наши порты переработали на экспорт только 16,5 тыс. тонн сельхозпродукции, то уже в июле показатель составлял почти 1,4 млн тонн", - указали в ведомстве, добавив, что мощность портов можно довести до 25 млн тонн груза в год.

17:30

Оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области нет, но в плановом режиме власти готовятся к разным сценариям, заявил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов. Круглосуточный комендантский час, который власти вводили в День независимости Украины, "показал свою эффективность", поскольку "удалось свести к минимуму риски для гражданских", добавил он. Новый учебный год в Харьковской области начнется в онлайн-режиме, сообщил Синегубов.

Война России против Украины / AP nuotr.

16:50

Авиакомпании с 30 августа смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в одной из крупных авиакомпаний. Такой маршрут сократит время в пути ориентировочно на 30-35 минут, уточняет собеседник агентства. После начала российского вторжения в Украину в 11 аэропортах юга России и аннексированного Крыма был введен режим ограничения полетов, который с тех пор неоднократно продлевался.

16:25

Украинское оперативное командование "Юг" подтвердило ракетные удары по позициям россиян в Херсонской области. "Огневые задачи наших ракетно-артиллерийских подразделений реализованы ударом по трем точкам управления в Херсоне и Дарьевке", - говорится в сообщении военных. Кроме того, удары нанесены по складам вооружения в Любимовке и Херсоне. Мост и переправа через реку Ингулец в Дарьевке "находятся под огневым контролем ВСУ, они разрушены и не функционируют", сообщает "Юг".

Депутат херсонского облсовета Сергей Хлань также сообщил об ударе ВСУ по штабу российской армии, оборудованному на заводе "Сокол" в Новой Каховке.

Об обстреле Каховской ГЭС и Новой Каховки пишет и агентство ТАСС со ссылкой на оккупационные власти региона: "Каховскую ГЭС и Новую Каховку в Херсонской области за день трижды обстреляли ВСУ, в центре города пожар".

Ранее украинские СМИ опубликовали видео последствий обстрела, снятые местными жителями. На кадрах виден дым, поднимающийся с территории завода. Автор ролика говорит, что "завода "Сокол“ нет, внутри все точечно разбомбили, ничего не осталось".

15:45

Жозеп Боррель / AP nuotr.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель исключил создание объединенной европейской армии. "Ни одна из 27 армий не будет заменена объединенными европейскими силами. Нам просто нужно объединить наши силы, скоординировать свои действия и лучше инвестировать в оборону", - сказал он в интервью австрийской газете Kronen Zeitung. Боррель подчеркнул, что общие расходы ЕС на оборону сопоставимы с Китаем и в четыре раза выше российских, но в результате долгового кризиса страны Евросоюза вступили в фазу разоружения и "не могут справиться с текущими вызовами".

"Дело не только в военной мощи. Европа была основана как мирный проект. От насильственного воздействия - к убеждению. Торговля приносит взаимную зависимость и должна вести к миру. Права человека - это свобода и уважение. Сегодня этого уже недостаточно. Россия использует торговлю как оружие. Мир стал опасным местом. Члены ЕС должны понять, что в случае необходимости мы должны защищать себя и что для этого нам нужны инструменты", - заявил Боррель.

15:20

Российские силы нанесли удар по территории завода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ. В результате были поражены производственные цеха, в которых ремонтировали вертолеты украинской армии, утверждает российское ведомство. Кроме того, в районе Никополя в Днепропетровской области было уничтожено нефтехранилище.

15:00

FT: Главы МИД стран ЕС - за приостановку соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

Главы МИД стран ЕС намерены на предстоящей неделе поддержать предложение о приостановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на три источника. "Российским туристам неуместно прогуливаться по нашим городам, по нашим пристаням. Мы должны послать сигнал населению России, что эта война недопустима, она неприемлема", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в переговорах.

Еще один собеседник издания заявил, что участники саммита в будущем "хотят выйти за рамки приостановки упрощения визового режима", добавив, что к концу года могут быть внесены более серьезные изменения. Единого мнения по поводу дополнительных мер в Брюсселе пока нет, подчеркивает FT.

14:40

"Война не может быть дешевой. Кто-то теряет свою жизнь или дом, а кто-то - комфорт. Агрессия РФ меняет правила игры для европейцев. Эта зима заставит вас пересмотреть привычки. Но мы благодарны тем, кто понимает приоритеты: свободная Европа и конец газовому шантажу", - написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

War cannot be cheap. Someone loses their life or home, and someone – their comfort. RF aggression changes game rules for Europeans. This winter will make you reconsider habits. But we are grateful to those who understand the priorities: a free Europe and the end of gas blackmail. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 28, 2022

14:20

Киев: Спецслужбы РФ пытают сотрудников Запорожской АЭС

Российские спецслужбы пытают сотрудников оккупированной Запорожской АЭС, чтобы они ничего не рассказывали инспекторам МАГАТЭ о рисках безопасности на станции, утверждает государственная служба специальной связи и защиты информации Украины. Ранее об угрозах сотрудникам станции со стороны военных и похищении людей анонимно рассказали сами работники АЭС.

14:05

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко допустил отмену "трибунала" над украинскими военнопленными, который российские оккупационные власти планировали провести в городе.

"Сейчас мы имеем сдержанный оптимизм по этому "трибуналу". Надеемся, что его отменят. Видели активную к нему подготовку, но в конце недели оккупанты и сняли охрану, и возвращают технический персонал работать в филармонию. С одной стороны, там все готово, а с другой - не видим активных действий по подготовке этого "трибунала". Учитывая все остальное, такой сдержанный оптимизм, что он не состоится", - сказал Андрющенко.

По его мнению, на планы РФ могла повлиять резкая международная реакция. "Все в комплексе, видимо, сработало на то, чтобы оккупанты пока взяли оперативную паузу. Мы видим уменьшение агрессивной риторики относительно "трибунала", - заключил Андрющенко.

13:00

С начала войны в Украине зарегистрировали свыше 30,5 тысяч дел о военных преступлениях России. Более 29 тысяч из них - по уголовной статье о нарушении законов и обычаев войны, сообщает офис генпрокурора Украины.

12:15

Американская компания Dell Technologies - крупнейший поставщик серверов в Россию - окончательно покинула российский рынок. "В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России", - заявили в Dell. В 2021 года на ее долю приходился 21 процент всех поставок серверов в РФ.

11:50

NYT: В миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не будет США и Великобритании

В состав миссии МАГАТЭ, которая готовится отправиться на Запорожскую АЭС, не войдут представители США и Великобритании, пишет американская газета The New York Times (NYT). Станцию посетят специалисты из Польши, Литвы, Сербии, Китая, Албании, Франции, Италии, Иордании, Мексики и Северной Македонии. Делегацию возглавит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Россия согласилась с требованием Украины, чтобы миссия началась с подконтрольной Киеву территории, утверждает NYT со ссылкой на высокопоставленного дипломата, знакомого с ходом переговоров.

11:25

Еще шесть кораблей с зерном утром 28 августа вышли из украинских портов, сообщило министерство обороны Турции. По данным сервиса Marine Traffic, из Одессы, Черноморска и порта Южный вышли суда Melina, Silver Lady, FPMC B 201, DS Sofie Bulker, SSI Invincible II и Aeolos. Сухогрузы с пшеницей, кукурузой и ячменем направляются в Египет, Нидерланды, Испанию, Румынию и Италию, сообщили в объединенном координационном центре в Стамбуле.

Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.



Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2022

11:04

Пианист Игорь Левит высказался о требовании для российских артистов отмежеваться от Путина



Пианист Игорь Левит, эмигрировавший в Германию из России, назвал противоречивым требование к российским артистам отмежеваться от президента РФ Владимира Путина из-за войны в Украине. "Это - палка о двух концах. Считаю, что гражданский долг - занять определенную позицию", - сказал Левит в интервью агентству dpa. В то же время "невероятная роскошь - иметь возможность сделать это без риска попасть в тюрьму самому или подвергнуть опасности семью", считает пианист. "У творческих деятелей нет обязанности высказываться", - добавил Игорь Левит. Исключение, по его словам, составляют "творцы, которые являются политическими игроками и будут оставаться таковыми, к ним подход иной". В качестве примера пианист назвал дирижера и друга Путина Валерия Гергиева.

09:56

В ночь на 28 августа ВС Украины разрушили в поселке Мирном на юге Украины одно из зданий, где шла подготовка к квазиреферендуму о присоединении оккупированных территорий к России. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, в самом Мелитополе также "пострадала" военная база российских войск на территории завода "Автоцветлит".

09:40

Указ Путина о повышении численности ВС вряд ли позволит добиться прогресса в повышении боевой мощи РФ в Украине

Владимир Путин / AP nuotr.

Указ российского президента Владимира Путина об увеличении со следующего года штатной численности вооруженных сил России "вряд ли позволит добиться существенного прогресса в повышении боевой мощи России в Украине". Такие оценки британской разведки приводит в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Речь идет о повышении установленной численности военнослужащих до 1 150 628 человек, то есть почти на 140 000 человек. Пока неясно, будет ли Россия пытаться привлечь большее число добровольцев-"контрактников" или увеличить ежегодные показатели призыва в армию, отмечается в сводке. При этом Россия "потеряла десятки тысяч военнослужащих", новых контрактников набирается очень мало, а призывники технически не обязаны служить за пределами РФ, заявляют в британском Минобороны. Ранее на совещании в Национальном центре управления обороной глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут направляться ни в Украину, ни в какие-либо другие "горячие точки".

08:40

ISW: Добровольческие батальоны в составе 3-го армейского корпуса в ВС РФ, вероятно, не будут обладать достаточной боевой мощью

Добровольческие батальоны в составе 3-го армейского корпуса в ВС РФ, по всей видимости, будут переброшены в Украину для возобновления наступательных операций, возможно, в направлении Донецка и на южном направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW). По его данным, батальоны, предположительно, готовятся к попытке проведения наступательных общевойсковых операций, но, скорее всего, не будут обладать достаточной боевой мощью, чтобы существенно изменить ситуацию на поле боя. Российское военное руководство, вероятно, переходит к новому этапу мобилизации в центральной России и, по всей видимости, исчерпало резервы для набора потенциальных новобранцев "в более периферийных и бесправных регионах", считают аналитики.

07:53

Правительство Германии создало холдинг для оперативной национализации немецкого филиала российской госкомпании "Газпром" - Gazprom Germania, которая после начала войны в Украине переименована в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) и находится под надзором немецкого Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur). Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

06:50

WSJ: США стали больше использовать морские перевозки для доставки оружия Украине

По словам представителей Пентагона, для доставки оружия Украине США стали больше использовать морские перевозки, пишет газета The Washington Post. Если в начале войны для этой цели применялась авиация, то с наращиванием поставок тяжелой военной техники и артиллерии, требующей большого количества боеприпасов, предпочтение отдается морскому пути.

Как указывают собеседники издания, "корабли могут перевозить огромное количество грузов, что может позволить Украине создать больший арсенал для будущих боевых действий".

05:25

Аналитики Института изучения войны (ISW) полагают, что добровольческие батальоны 3-го армейского корпуса РФ, вероятно, будут переброшены для возобновления наступления на Донецком направлении и/или в Херсонской области. В ежедневном отчете ISW отмечается, что военнослужащие этих батальоны тренируются на более современных образцах оружия, таких как БМП-3, танки Т-80БВМ и Т-90М, а также с новейшими вариантами автоматов АК-12. Это указывает на то, что их планируется задействовать в наступательных операциях для восстановления темпа.

The volunteer battalions constituting #Russia’s 3rd Army Corps will likely deploy to #Ukraine in ad hoc combined arms units to renew offensive operations, possibly on the #Donetsk City axis and the Southern Axis.https://t.co/Hk1VPkQr8K pic.twitter.com/0IQkUoxpag — ISW (@TheStudyofWar) August 28, 2022

"Однако подразделения 3-го армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь. Лучшее оснащение не обязательно сделает силы эффективными, если личный состав недостаточно обучен или дисциплинирован, , как это бывает со многими членами добровольческих частей 3-го армейского корпуса", - отмечают американские военные аналитики.

04:30

Украинский посол в Германии Андрей Мельник отменил приглашение премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру (Michael Kretschmer) посетить Украину из-за его заявлений о войне. "Своей абсурдной риторикой о замораживании войны вы играете на руку Путину и разжигаете агрессию России, - написал Мельник в ночь на воскресенье в Twitter, объяснив этим "аннулирование" своего приглашения. - Вас не ждут. Точка". Тремя днями ранее Кречмер заявил в телеэфире, что важно "выступать за то, чтобы эта война была заморожена, что нам нужно прекращение огня, что нам нужны переговоры, чтобы закончить эту войну". Идею о том, что война в Украине должна быть закончена путем переговоров, премьер Саксонии высказывал и ранее.

Nacht ooch Herr @MPKretschmer,

mit Ihrer absurden Rhetorik über das Einfrieren des 🇷🇺Krieges spielen Sie in Putins Hände & befeuern Russlands Aggression.

Ich habe Sie in die Ukraine eingeladen. Diese Einladung ist annulliert.

Sie sind UNERWÜNSCHT. Punkt https://t.co/hPErO9rCNW pic.twitter.com/CrAKUKF9G7 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) August 27, 2022

03:50

Словакия сможет передать Украине свои 11 истребителей МиГ-29 после 1 сентября, когда Братислава выведет их из эксплуатации. С этого дня воздушное пространство Словакии будет защищать боевая авиация Польши и Чехии. Словацкий премьер Эдуард Хегер уже в апреле обещал передать эти самолеты советского производства Киеву. Соглашение о патрулировании воздушного пространства Словакии подписали министры обороны трех стран, сообщило словацкое Минобороны.

03:15

По данным украинского Оперативного командования "Юг", ВСУ уничтожили в Херсонской области два российских склада боеприпасов - в Дудчанах и Давыдовом Броде, а также полевой пункт боеснабжения в Воскресенском. В сообщении командования указывается, что были уничтожены гаубица "Мста-Б", самоходная артиллерийская пушка "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники, убиты 35 военнослужащих неприятеля. Украинская авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам российских войск в Солдатском и Александровке, по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

02:55

В первые же часы 28 августа российская артиллерия и РСЗО обстреляли 4 области Украины: Харьковскую, Днепропетровскую (Никопольский район), Николаевскую и Запорожскую, передает "24 Канал". Во многих регионах сирены воздушной тревоги включались уже по несколько раз.

01:10

Анналена Бербок / AP nuotr.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. "Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - подчеркнула глава германского МИД.

00:20

Зеленский: РФ надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы, это была безумная цель

Владимир Зеленский / AP nuotr.

"Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это была совершенно безумная цель врага, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - заявил Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении в субботу, 27 августа, поздравив украинских летчиков с Днем авиации.

Президент Украины назвал всенародной борьбу за независимость страны. "И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда", - сказал он, добавив, что и успешная борьба за свободу в мире не может быть делом отдельных людей или государств. "Это совместная работа, это результат, который достигается благодаря силе и солидарности всех, кто ценит свободу и не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда", - подчеркнул Зеленский.

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