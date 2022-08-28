Сергей Лозница впервые попробует себя на театральной сцене – в Молодежном театре

Режиссер художественных и документальных фильмов Сергей Лозница готовится к своей первой театральной постановке, которая пройдет в Литовском государственном молодежном театре. Премьера спектакля по роману французского писателя Джонатана Литтелла «Благоволительницы» намечена на 9 декабря.

«Благоволительницы» (фр. Les Bienveillantes) – исторический роман, написанный на французском языке американским автором Джонатаном Литтеллом. Данное произведение стало бестселлером во Франции и широко обсуждалось в газетах, журналах (в том числе научных), в книгах и на семинарах. В 2006 году роман был награждён одними из самых престижных французских литературных премий: Гран-при Французской академии и Гонкуровской.

Исторический роман написан от лица офицера СС по имени Максимилиан Ауэ и охватывает период с начала военных действий в Советском Союзе в 1941 году до падения Берлина. Композицию романа составляют семь частей, воспроизводящих строение сюит Жана-Филиппа Рамо, любимого композитора Литтелла.

Джонатан Литтелл / Wikipedia

Сергей Лозница – один из самых известных современных кинорежиссеров, автор 30 документальных и художественных фильмов. Его фильмы участвовали в Каннском, Венецианском, Берлинском и многих других кинофестивалях и были отмечены престижными призами. В фильмах Лозницы анализируются травмы советского прошлого, преступления большевистского и нацистского режимов.

в 2014 году Лозница представил на Каннском кинофестивале документальный фильм «Майдан», снятый в Киеве во время «революции достоинства».

В 2018 году его художественный фильм «Донбасс» о распаде общества на фоне российско-украинской войны получил в Каннах премию за режиссуру.

Сергей Лозница уже много лет сотрудничает с литовскими кинематографистами и создает фильмы совместного производства. Фильм «Mr. Landsbergis» о борьбе литовского народа за независимость был удостоен главного приза Амстердамского фестиваля документального кино IDFA.

Сергей Лозница, Витаутас Ландсбергис / R. Sutkienės nuotr.

«Тема Холокоста меня волнует с 2012 года. Я пересмотрел множество архивных фильмов, фотографий, написал сценарий к художественному фильму «Бабий Яр», снял на эту тему два документальных фильма. Эта тема неисчерпаема и в то же время практически не исследована в кино и театре стран, до 1991 года входивших в состав Советского Союза. Книга Джонатана Литтелла, большой роман в классической форме, в значительной степени основана на тех же архивах, документах и ​​свидетельствах, которые исследовал и я, когда писал сценарий для художественного фильма. В ткани единого художественного текста Литтеллу удалось соединить историческую хронику, литературную фантазию и интеллектуальный анализ. Моя задача – как этот синтез архивных свидетельств, маскарада и философского эссе воплотить на театральной сцене», – говорит С. Лозница.

Премьера спектакля С. Лозницы по мотивам «Благоволительниц» Дж. Литтелла намечена на 9 декабря.