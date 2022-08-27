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2022.08.27 09:39

Лукашенко: Самолёты в Беларуси уже переоборудовали под ядерное оружие

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.27 09:39
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко / Vida Press nuotr.

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко объявил о завершении переоборудования самолётов Беларуси для несения ядерного оружия.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Всё готово!" – заявил Лукашенко. Он добавил, что Беларусь "готова адекватно ответить на все угрозы со стороны Запада". Слова Лукашенко передало в пятницу белорусское госагентство "Белта".

Издание РБК обратило внимание, что Су-24 вывели из состава вооружённых сил Беларуси ещё в 2012 году из-за их "не первой свежести". Конкретный тип бомбардировщика в цитате Лукашенко приводится в телеграм-канале "Белты", а на сайте информагентства упоминания Су-24 нет.

На встрече в Санкт-Петербурге два месяца назад Лукашенко обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь адекватно отреагировать на тренировочные полеты самолетов НАТО, которые могут нести ядерное оружие. В этой связи Лукашенко попросил рассмотреть возможность зеркального ответа или хотя бы помочь "приспособить" для ответа на угрозу белорусские самолеты. Путин отметил, что на вооружении белорусской армии находится достаточно большая группировка самолетов Су-25. "Их можно было бы соответствующим образом дооборудовать", – сказал тогда Путин.

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