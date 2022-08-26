Гимназия имени Пушкина в Каунасе сменила название

Гимназия имени Александра Пушкина в Каунасе будет называться Каунасской международной гимназией. Старое название со здания уже сняли, сообщил портал Kauno diena. Пока вместо названия — пустое место.

По данным СМИ, о смене названия попросила сама гимназия, так как школу посещают дети разных национальностей. «Это — дух времени. Руководство просто сыграло на опережение. Дали понять, что сейчас так нужно», — сказал педагог, пожелавший сохранить анонимность.

Гимназия им. А. Пушкина в Каунасе / T. Biliūno/BNS nuotr.

В проектном решении, утвержденным самоуправлением 25 апреля этого года, говорится, что «сегодняшнее название стало слишком узким, описывая специфику, назначение и разнообразие услуг, оказываемых гимназией».



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