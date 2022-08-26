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2022.08.26 16:45

"Каждая достойна книги". Основатель Блошиного рынка в Паневежисе выпустил услышанные им на рынке истории

LRT.lt
LRT.lt 2022.08.26 16:45
Аудрюс Скачкаускас
Аудрюс Скачкаускас / LRT stop kadras

Ненужные вещи для других могут стать сентиментальным воспоминанием из детства или интересной деталью дома. В этом убедился Аудрюс Скачкаускас из Паневежиса, основавший пять лет назад компанию Blusturgiukas (Блошиный рынок). Он и не думал, что перепродажа старых вещей приведет его к созданию книги.

Вещи не должны пылиться на полках, говорит А. Скачкаускас, который уже пять лет продает подержанные вещи на Паневежском рынке. Бывший журналист открыл для себя это занятие после того, как ему пришлось разбирать гараж, оставшийся от тещи.

"Гараж был забит вещами. В советское время везли все подряд - авось пригодится. Когда мы открыли двери, все чуть не вывалилось наружу. Сначала мы возили вещи на специальные площадки или в контейнеры, а потом я вспомнил, что в Паневежисе есть авторынок, где продаются и старые вещи. Таким образом я решил немного подзаработать", - вспоминает он.

Аудрюс Скачкаускас
Аудрюс Скачкаускас / LRT stop kadras

Аудрюс констатирует, что старые вещи более долговечны, и люди уже поняли, что не все нужно выбрасывать. Раньше его прилавок был заполнен товарами, привезенными из-за границы, но теперь все чаще их приносят жители района, чтобы продать или обменять.

"Например, что люди будут покупать завтра? Понятия не имею. Это непредсказуемо. Может быть, именно луна, звезды или пенсии заставляют людей начать покупать тарелки того или иного производителя. Накатывает волна, и в течение нескольких дней покупают только их", - удивляется Скачкаускас.

Ему потребовалось четыре года, чтобы понять, как функционирует рынок, его процессы, а также самих старьевщиков.

"Иногда вы устанавливаете такую связь с людьми, что они приходят к вам, как на сеанс психологической консультации: поговорить, рассказать истории, побеседовать. Поскольку здесь нет больших толп, я нахожу время, и мы общаемся", - говорит торговец.

Книги Аудрюса Скачкаускаса
Книги Аудрюса Скачкаускаса / LRT stop kadras

Для Аудрюса барахолка стала местом, где можно встретить новых и старых друзей и пообщаться с ними. А некоторые из услышанных им историй вошли в его книги.

"Мне нужно было какое-то самовыражение. Когда я уже не работал журналистом, Facebook помог мне выразить себя. Но я никогда не думал, что это станет книгой, мне просто нравилось писать. Тут мне рассказывали всевозможные истории, иногда я спрашивал, могу ли я их записать. В этих книгах есть все - обо мне, о моей жене, но, наверное, в основном о мире вокруг нас. Речь идет о маленьких людях, которые живут рядом с нами. Как я говорю, у каждого есть история, достойная книги", - считает писатель.

Ни одна из записанных историй не является вымышленной. Все они живые, прожитые тем или иным человеком. Толкучка, отмечает собеседник, - это как отдельный социальный мир, отдельная экосистема. За каждым углом вас ждут сюрпризы.

Аудрюс Скачкаускас c женой
Аудрюс Скачкаускас c женой / Asmeninio albumo nuotr.

"Я также думал, что продавцы - обычные люди, но когда я пришел сюда, то обнаружил людей с высшим образованием. Один из них - оперный солист. Я узнал их биографии - самые удивительные вещи. Люди идут работать на рынок не потому, что им плохо, а потому что это весело", - говорит Скачкаускас.

Почти каждый день он также посещает Паневежский фермерский рынок. Здесь свое место под солнцем находят и похожие на Аудрюса люди, которые хотят дать вещам второй шанс и поделиться своими историями.

Savita ekosistema tapusio „Blusturgiuko“ įkūrėjas: su karu žmonėms atėjo suvokimas, kad daiktai neteikia daug džiaugsmo
Аудрюс Скачкаускас
Аудрюс Скачкаускас
Аудрюс Скачкаускас c женой
Книги Аудрюса Скачкаускаса
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