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2022.08.27 08:48

М. Скуодис: Платежи за калининградский транзит будут продолжаться

B
BNS 2022.08.27 08:48
Марюс Скуодис
Марюс Скуодис / L. Penek/LRV nuotr.

Министр транспорта заявил, что платежи за транзит через Литву санкционных товаров в Калининградскую область с сентября продолжится. Марюс Скуодис не исключает, что они могут идти с перебоями, но не по вине государства.

"Со своей стороны государство предприняло практически все шаги, какие можно было сделать. Насколько я информирован, платежи должны осуществляться, хотя я не исключаю вероятности того, что некоторые субъекты могут столкнуться с трудностями", – заявил министр в Клайпеде.

Он отметил, что платежи – это, в первую очередь, вопрос коммерческих отношений.

"Транзит не является важной функцией для государства. Это важная коммерческая услуги, из-за которой договариваться должны участники коммерческих отношений", – заявил М. Скуодис.

Он также отметил, что "из-за платежей трудностей будет очень много, – санкции постоянно меняются, они ужесточаются, коммерческие субъекты отказываются от определенных отношений с воюющими сторонами".

На этой неделе Šiaulių bankas заявил, что, за исключением ряда случаев, с сентября не будет обслуживать платежи хозяйственных субъектов России и Беларуси.

"Литовские железные дороги" возобновили калининградский транзит подсанкционных товаров 22 июля – примерно через месяц после того, как Литва запретила его, основываясь на апрельском разъяснении Европейской комиссии.

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