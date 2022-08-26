Киев

Новости

14 мин. назад

Киев переименовал 95 улиц, связанных с Россией и СССР

Гитанас Науседа

Новости

16 мин. назад

Науседа: пример Исландии должен вдохновлять мир на поддержку борьбы за свободу

Альгирдас Палецкис

Новости

2 ч. назад

Генпрокуратура просит суд ликвидировать ассоциацию Палецкиса

Российские туристы

Новости

4 ч. назад

Чехия предложит ЕС отменить упрощенную выдачу виз россиянам

Граница между Литвой, Беларусью и Польшей

Новости

4 ч. назад

Максимум этого года: пограничники за сутки развернули 124 мигранта

Москва

Новости

4 ч. назад

С начала войны в Украине в ЕС въехали почти миллион россиян

Война в Украине

Новости

4 ч. назад

"Не буду воевать против собственного народа": Украинцы из Луганска и Херсона бегут в Литву

Крупнейший пожар на заводе по переработке опасных отходов в Каунасе

Новости

5 ч. назад

Сильнейший пожар на заводе по переработке опасных отходов в Каунасе - выгорело около 10 000 кв м территории

Жара

Новости

21 ч. назад

В Литве фиксируется повышенное загрязнение воздуха

Грузовики

Новости

21 ч. назад

Пытающихся обойти санкции будут строже проверять на таможне

Гостиница Сейма

Новости

22 ч. назад

Прояснились имена обитателей гостиницы Сейма, у которых есть жилье в Вильнюсе

Папа Франциск и патриарх Кирилл

Новости

22 ч. назад

Встреча патриарха Кирилла с папой Франциском не состоится

Конструкции Национального стадиона

Новости

22 ч. назад

В Вильнюсе сносят стадион: жители некоторых районов могут слышать взрывы

Юрий Шевчук

Новости

23 ч. назад

Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии

В. Зеленский и Р. Базлова

Новости

1 д. назад

Художница создала вышиванку для Владимира Зеленского: без победы Украины не может быть перемен в Беларуси

Видмантас Янулявичюс

Новости

1 д. назад

Янулявичюс: остановка завода Achemа – логичное решение, пример для других компаний

Новости

2022.08.26 14:26

Киев переименовал 95 улиц, связанных с Россией и СССР

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.26 14:26
Киев
Киев / Silver Ringvee/Unplash nuotr.

Горсовет Киева переименовал 95 улиц, переулков и площадей, названия которых, по мнению властей, связаны с Россией и советским прошлым. Об этом в телеграме сообщил мэр города Виталий Кличко.

В частности, улица маршала Малиновского будет переименована в улицу героев полка "Азов", улица Питерская – в Лондонскую, а улица Карла Маркса – в Гуцульскую.

По словам Кличко, такой шаг позволит снизить "лживые манипуляции и влияние" России на трактовку истории Украины.

В начале июля Украина создала совет Минкульта для ликвидации последствий русификации страны и тоталитаризма. В начале августа совет предложил переименовать топонимы, связанные с россиянами. В список для переименования вошли, например, названия связанные с Александром Пушкиным, Михаилом Лермонтовым, Иваном Мичуриным.

Радио "Свобода"

# В мире
Гитанас Науседа
16 мин. назад

Науседа: пример Исландии должен вдохновлять мир на поддержку борьбы за свободу

Альгирдас Палецкис
2 ч. назад

Генпрокуратура просит суд ликвидировать ассоциацию Палецкиса

Российские туристы
4 ч. назад

Чехия предложит ЕС отменить упрощенную выдачу виз россиянам

Граница между Литвой, Беларусью и Польшей
4 ч. назад

Максимум этого года: пограничники за сутки развернули 124 мигранта

Москва
4 ч. назад

С начала войны в Украине в ЕС въехали почти миллион россиян

Война в Украине
4 ч. назад

"Не буду воевать против собственного народа": Украинцы из Луганска и Херсона бегут в Литву

Крупнейший пожар на заводе по переработке опасных отходов в Каунасе
ВИДЕО
5 ч. назад
ВИДЕО

Сильнейший пожар на заводе по переработке опасных отходов в Каунасе - выгорело около 10 000 кв м территории

Жара
21 ч. назад

В Литве фиксируется повышенное загрязнение воздуха

Грузовики
21 ч. назад

Пытающихся обойти санкции будут строже проверять на таможне

Гостиница Сейма
22 ч. назад

Прояснились имена обитателей гостиницы Сейма, у которых есть жилье в Вильнюсе

Война в Украине
2022.08.26 09:47

"Не буду воевать против собственного народа": Украинцы из Луганска и Херсона бегут в Литву

Крупнейший пожар на заводе по переработке опасных отходов в Каунасе
ВИДЕО
2022.08.26 09:03
ВИДЕО

Сильнейший пожар на заводе по переработке опасных отходов в Каунасе - выгорело около 10 000 кв м территории

Грузовики
2022.08.25 16:49

Пытающихся обойти санкции будут строже проверять на таможне

Альгирдас Палецкис
2022.08.26 12:05

Генпрокуратура просит суд ликвидировать ассоциацию Палецкиса

Жара
2022.08.25 17:33

В Литве фиксируется повышенное загрязнение воздуха

Российские туристы
2022.08.26 10:34

Чехия предложит ЕС отменить упрощенную выдачу виз россиянам

Гостиница Сейма
2022.08.25 16:35

Прояснились имена обитателей гостиницы Сейма, у которых есть жилье в Вильнюсе

Папа Франциск и патриарх Кирилл
2022.08.25 16:12

Встреча патриарха Кирилла с папой Франциском не состоится

Юрий Шевчук
2022.08.25 15:23

Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии

Конструкции Национального стадиона
2022.08.25 16:09

В Вильнюсе сносят стадион: жители некоторых районов могут слышать взрывы