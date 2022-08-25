Встреча патриарха Кирилла с папой Франциском не состоится

Патриарх Русской православной церкви Кирилл отменил запланированное участие в межконфессиональной конференции в сентябре в Казахстане, где, как ожидалось, он должен был встретиться с папой Римским Франциском.

Об изменении планов патриарха сообщил высокопоставленный чиновник РПЦ.

В этом усматриваются признаки дальнейшего ухудшения отношений из-за российской войны в Украине.

Агентство «РИА Новости» сообщило со ссылкой на главу отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, что патриарх Кирилл не примет участие в конференции, которая пройдет с 13 по 15 сентября, и поэтому встречи с Франциском не будет.

Кирилл оправдывал вторжение в Украину, заявляя, что оно имеет духовные и идеологические основания, и называл его «метафизической» борьбой с Западом.

Он благословлял российских солдат, идущих в бой, и поддерживал идею о том, что русские и украинцы являются единым народом.

В июле Франциск подтвердил, что он встретится с Кириллом на конференции в Казахстане, что стало бы второй встречей между папой и патриархом.

Их первая встреча состоялась в 2016 году, вторая планировалась на июнь, но была отменена из-за дипломатических последствий войны.



"Голос Америки"