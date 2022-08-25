В Вильнюсе сносят стадион: жители некоторых районов могут слышать взрывы

На следующей неделе в Вильнюсе будут сносить конструкции Национального стадиона у торгового центра «Акрополис». При сносе будут использовать взрывчатку для измельчения бетонных конструкций.

Самоуправление города предупреждает, что жители Шешкине и близлежащих районов могут слышать взрывы.

Взрывы будут вызывать шум на короткое время — до 4 секунд. Первые пробные взрывы проведут 29 августа. На работы отведено шесть недель. Взрывные работы будут проводить один раз в неделю, строители будут проводить по 5 взрывов каждые полтора часа.

Самоуправление просит жителей не волноваться и приносит извинения за неудобства.



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