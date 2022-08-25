Гостиница Сейма

Новости

6 мин. назад

Прояснились имена обитателей гостиницы Сейма, у которых есть жилье в Вильнюсе

Папа Франциск и патриарх Кирилл

Новости

29 мин. назад

Встреча патриарха Кирилла с папой Франциском не состоится

Конструкции Национального стадиона

Новости

32 мин. назад

В Вильнюсе сносят стадион: жители некоторых районов могут слышать взрывы

Юрий Шевчук

Новости

1 ч. назад

Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии

В. Зеленский и Р. Базлова

Новости

2 ч. назад

Художница создала вышиванку для Владимира Зеленского: без победы Украины не может быть перемен в Беларуси

Видмантас Янулявичюс

Новости

2 ч. назад

Янулявичюс: остановка завода Achemа – логичное решение, пример для других компаний

Деньги

Новости

4 ч. назад

Армонайте: минимальная зарплата должна вырасти до 800, ННД – до 740 евро

Митинг против российского вторжения в Херсоне, март 2022 года, архив

Новости

6 ч. назад

Учительница из Херсонской области: я готова на любую работу в Литве, лишь бы не работать на Россию

Памятник советским воинам (ассоциативное фото)

Новости

7 ч. назад

В Литве красной краской облит памятник советским воинам

Скорая помощь

Новости

7 ч. назад

В Клайпеде в крови работницы скорой помощи установлено 3,57 промилле алкоголя

Крым

Новости

8 ч. назад

Литва предлагает пускать россиян в ЕС после ответа на вопрос "чей Крым?"

А. Навальный

Новости

8 ч. назад

Навального вновь отправили в ШИЗО

Руслана в ЛРТ

Новости

23 ч. назад

Руслана в интервью ЛРТ: Украина каждую минуту демонстрирует миру, что нас не сломить

Советский монумент в Риге

Новости

23 ч. назад

В России возбудили уголовное дело из-за сноса советского памятника в Риге

Аушрине Армонайте

Новости

1 д. назад

Министр: Литва внесет свой вклад в восстановление Киева, Бородянки и Ирпеня

Olena Zelenska and Volodymyr Zelensky

Новости

1 д. назад

Зеленский записал поздравление на литовском языке: День независимости Украины - это и праздник Литвы

Новости

2022.08.25 16:35

Прояснились имена обитателей гостиницы Сейма, у которых есть жилье в Вильнюсе

РL
Радио LRT 2022.08.25 16:35
Гостиница Сейма
Гостиница Сейма / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Принимая во внимание разъяснение Службы по журналистской этике, канцелярия Сейма согласилась назвать имена парламентариев, которые имеют жилье в Вильнюсе и проживают в гостинице Сейма.

Это - четыре представителя оппозиции: Риманте Шалашявичюте, Гинтаутас Киндурис, Томас Томилинас и Йева Качинскайте-Урбонене. Такая информация ранее запрашивалась ЛРТ, но канцелярия не предоставила ее, сославшись на защиту персональных данных.

Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что несмотря на то, что в настоящее время ситуация разъяснилась, в будущем, возможно, придется внести изменения в закон об общественной информации.

После информации, опубликованной ЛРТ, депутат Андрюс Вишняускас предлагает зарегистрировать поправку, которая не позволит парламентариям, имеющим жилье в Вильнюсе, получить место в гостинице Сейма.

Некоторые другие депутаты рассматривают возможность вообще отказаться от возможности проживания в гостинице Сейма.

# Литва
Папа Франциск и патриарх Кирилл
30 мин. назад

Встреча патриарха Кирилла с папой Франциском не состоится

Конструкции Национального стадиона
33 мин. назад

В Вильнюсе сносят стадион: жители некоторых районов могут слышать взрывы

Юрий Шевчук
1 ч. назад

Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии

В. Зеленский и Р. Базлова
Интервью LRT.lt 13
2 ч. назад
Интервью LRT.lt

Художница создала вышиванку для Владимира Зеленского: без победы Украины не может быть перемен в Беларуси

13
Видмантас Янулявичюс
2 ч. назад

Янулявичюс: остановка завода Achemа – логичное решение, пример для других компаний

Деньги
4 ч. назад

Армонайте: минимальная зарплата должна вырасти до 800, ННД – до 740 евро

дополнено
Митинг против российского вторжения в Херсоне, март 2022 года, архив
6 ч. назад

Учительница из Херсонской области: я готова на любую работу в Литве, лишь бы не работать на Россию

Памятник советским воинам (ассоциативное фото)
7 ч. назад

В Литве красной краской облит памятник советским воинам

Скорая помощь
7 ч. назад

В Клайпеде в крови работницы скорой помощи установлено 3,57 промилле алкоголя

Крым
8 ч. назад

Литва предлагает пускать россиян в ЕС после ответа на вопрос "чей Крым?"

Митинг против российского вторжения в Херсоне, март 2022 года, архив
2022.08.25 10:37

Учительница из Херсонской области: я готова на любую работу в Литве, лишь бы не работать на Россию

Руслана в ЛРТ
Интервью ЛРТ
2022.08.24 17:36
Интервью ЛРТ

Руслана в интервью ЛРТ: Украина каждую минуту демонстрирует миру, что нас не сломить

Крым
2022.08.25 08:34

Литва предлагает пускать россиян в ЕС после ответа на вопрос "чей Крым?"

Деньги
2022.08.25 12:36

Армонайте: минимальная зарплата должна вырасти до 800, ННД – до 740 евро

дополнено
Памятник советским воинам (ассоциативное фото)
2022.08.25 09:34

В Литве красной краской облит памятник советским воинам

В. Зеленский и Р. Базлова
Интервью LRT.lt 13
2022.08.25 14:00
Интервью LRT.lt

Художница создала вышиванку для Владимира Зеленского: без победы Украины не может быть перемен в Беларуси

13
Скорая помощь
2022.08.25 09:28

В Клайпеде в крови работницы скорой помощи установлено 3,57 промилле алкоголя

Советский монумент в Риге
2022.08.24 17:17

В России возбудили уголовное дело из-за сноса советского памятника в Риге

Видмантас Янулявичюс
2022.08.25 13:56

Янулявичюс: остановка завода Achemа – логичное решение, пример для других компаний

А. Навальный
2022.08.25 08:30

Навального вновь отправили в ШИЗО