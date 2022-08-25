Прояснились имена обитателей гостиницы Сейма, у которых есть жилье в Вильнюсе

Принимая во внимание разъяснение Службы по журналистской этике, канцелярия Сейма согласилась назвать имена парламентариев, которые имеют жилье в Вильнюсе и проживают в гостинице Сейма.

Это - четыре представителя оппозиции: Риманте Шалашявичюте, Гинтаутас Киндурис, Томас Томилинас и Йева Качинскайте-Урбонене. Такая информация ранее запрашивалась ЛРТ, но канцелярия не предоставила ее, сославшись на защиту персональных данных.



Спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что несмотря на то, что в настоящее время ситуация разъяснилась, в будущем, возможно, придется внести изменения в закон об общественной информации.

После информации, опубликованной ЛРТ, депутат Андрюс Вишняускас предлагает зарегистрировать поправку, которая не позволит парламентариям, имеющим жилье в Вильнюсе, получить место в гостинице Сейма.



Некоторые другие депутаты рассматривают возможность вообще отказаться от возможности проживания в гостинице Сейма.