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2022.08.25 14:02

Шевчук обжаловал штраф за "дискредитацию" армии

DW
Deutsche Welle 2022.08.25 14:02
Юрий Шевчук
Юрий Шевчук / Shutterstock.com

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук обжаловал постановление Советского районного суда Уфы, который оштрафовал музыканта на 50 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии". Об этом сообщил "Интерфаксу"в четверг, 25 августа, адвокат Шевчука Александр Передчук.

"Обжалуемое постановление является незаконным и необоснованным, вынесено с нарушением конституционных прав Ю.Ю.Шевчука, в связи с чем подлежит отмене", - подчеркнул Передчук. Защита музыканта просит Верховный суд Башкортостана отменить решение первой инстанции и прекратить производство.

Шевчука оштрафовали после концерта в Уфе

Юрия Шевчука 16 августа оштрафовали на 50 тысяч рублей. Суд признал его виновным в "публичных действиях, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ".

Поводом для составления административного протокола стал майский концерт ДДТ в Уфе. Во время выступления музыкант, в частности высказался о родине и президенте: "Родина, друзья, это не ж… президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина - это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку.

Вот это родина". Юрий Шевчук также сказал, что у него "страшно болит душа" из-за конфликта в Украине. "Мы против войны", - подчеркнул он. Это выступление в полиции назвали " провокационными высказываниями".

Суд решил, что, задавая вопросы посетителям концерта в Уфе, Шевчук "призывал зрителей давать оценку событиям, происходящих на Украине, побуждал сомневаться относительно целей нахождения ВС РФ при осуществлении специальной военной операции".

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