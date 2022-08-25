Армонайте: минимальная зарплата должна вырасти до 800, ННД – до 740 евро

Минимальная месячная заработная плата (ММЗ) в следующем году должна увеличиться до 800 евро, а необлагаемые налогами доходы (ННД) - до 740 евро. Таким образом ответственность за более высокие доходы работников будет справедливо поделена между бизнесом и государством, заявила минист экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

"Мы по сути предлагаем, чтобы ММЗ брутто, так называемая зарплата "на бумаге", поднялась на 70 евро - до 800 евро, а ННД - на 200 евро, что было бы гораздо более сбалансированным предложением, и ННД таким образом будет увеличен до 740 евро. Мы тогда не перекладываем на бизнес бремя выплаты минимальной заработной платы, государство тоже принимает на себя часть ответственности, так как теперь, когда мы говорим, что только минимальная зарплата решит эту ситуацию, то мы по сути перекладываем решение на бизнес", - в четверг заявила информационному радио Ziniu radijas А. Армонайте.

Советник президента по вопросам экономики и социальной политики Вайдас Аугустинавичюс ранее заявлял, что ННД со следующего года следует увеличить хотя бы на 100 евро.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас на прошлой неделе заявил, что в 2023 году минимальная зарплата должна увеличиться на 15-19%.

В июле Банк Литвы предлагал, чтобы ММЗ в следующем году была увеличена на 18,9% (на 138 евро) - до 868 евро, однако отметил, что в ситуации сильной неопределенности в экономике будет поддерживать поиск более осторожных решений.

В текущем года ННД составляет 540 евро, а ММЗ - 730 евро брутто, или 550 евро "на руки".