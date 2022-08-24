Руслана в интервью ЛРТ: Украина каждую минуту демонстрирует миру, что нас не сломить

Находящаяся с визитом в Вильнюсе победительница "Евровидения-2004", украинская певица Руслана в интервью русской службе Радио ЛРТ рассказала о войне в Украине, миссии украинских артистов, а также поблагодарила Литву за огромную поддержку своих соотечественников и подчеркнула, что не сомневается в победе Украины.

- Какими были лично для вас эти полгода войны?

- У меня, как и у всех украинцев, 23 февраля 2022 года замерло сердце. То самое чувство, когда ты вдыхаешь и не можешь выдохнуть. Нет ужаса, нет страха, есть только непонимание, как такое зло могло случится в 21 веке – в мире, в котором главной ценностью была жизнь человека.



Мы только начали объединяться ради спасения нашей планеты, чтобы сохранить и уберечь ее для наших детей, мы начали проявлять осознанность по отношению к другим людям, наконец, поняли, что высшая ценность – это быть Человеком. И в таком продвинутом и цивилизованном мире вдруг происходит такое бесчеловечное и беспрецедентное зло.



Ты останавливаешься и задаешь вопрос: как такое могло произойти в нашем мире? Что эти люди забыли у нас дома, почему они нас убивают? И если они пришли только ради убийства, то почему убивают с такой бесчеловечной жестокостью, почему они насилуют женщин и детей? Зачем они устраивают показательные суды над военнопленными, для чего все это? Мы даже не хотим называть по имени источник этого зла. Адекватный человек никогда бы так не поступил, никогда бы не стал убивать другого человека, произошли непоправимые изменения в человеческом сердце, в человеческом гене.



Отвечая на вопрос, какими были эти полгода для меня, я скажу, что я взяла вдох, а выдох будет только после победы.

Руслана / AP nuotr.

- Ощущали ли вы растерянность в первые дни войны?

- Нет, растерянности не было. Меня часто спрашивают, что украинцам дали Майдан, Революция Достоинства и Оранжевая Революция? И я отвечаю, что Революция Достоинства вышла из наших сердец. Мы понимали, что нашу страну хотят унизить, хотят поставить на колени, но мы очень свободолюбивый народ, мы люди свободы и солнца.



Оранжевая Революция - это не просто красивое название, это цвет солнца. Украинцы в прошлом были солнцепоклонниками, мы всегда любили солнце. Украинцы – солнечные, светлые люди. Эти революции закалили наш характер. О предыдущей борьбе за свободу писали Т. Шевченко, Леся Украинка, И. Франко, в музыке это передали Д. Бортнянский и Н. Лысенко. Поэтому растерянности в начале войны не было, свою уверенность мы приобрели на двух революциях, именно тогда мы приняли решение – или мы будем жить как свободные люди или пусть забирают эту жизнь. Украина каждую минуту демонстрирует миру, что нас не сломить.

- Какая миссия, как вам кажется, сейчас у украинских артистов?

- Мы должны в людях поддерживать огонь независимости, сердца должны быть свободными. Свобода каждой страны и каждого человека священна и до нее нельзя дотрагиваться. Не надо учить другого, как жить, он сам разберется. Мы выступаем, чтобы напоминать людям о важности свободы.

Руслана / E.Blaževič/LRT nuotr.

- Что вам говорят украинцы, которых вы встречаете на своих концертах за пределами Украины?

- Когда я вижу украинцев, то в их глазах читаю только один вопрос: «Руслана, а когда мы будем дома?». Когда я выступаю на концертах, я вижу, как они плачут, а после выступления подходят и спрашивают: «Руслана, когда я смогу вернуться в свой родной Харьков, Мариуполь, Северодонецк?». Но все что я могу сделать, это только обнять и поплакать вместе с ними. Мы знаем, что победа будет скоро, потому что все люди объединились, чтобы искоренить это зло.

- Как вас встретил Вильнюс?

- В Вильнюсе я чувствую себя как дома, потому что я коренная львовянка, а Львов очень похож на Вильнюс. Это мой третий приезд сюда за время войны, и я вижу, как Литва помогает украинцам. Хочу выразить благодарность литовцам за "Байрактар", президенту Литвы - за его поддержку Украины. Я вижу, что весь политический, экономический, социальный и культурный потенциал направлен на помощь Украине, я хочу искренне поблагодарить вас за это.

- Сегодня День независимости Украины, как украинцы ощущают этот праздник?

- Мы всегда будем праздновать это день и гордиться им. Сейчас наши солдаты идут в атаки и на подвиги именно ради того, чтобы быть свободными и независимыми. Мы непобедимые и внутри, и снаружи, и сегодняшний праздник – великий день для каждого украинца.