Учительница из Херсонской области: я готова идти на любую работу в Литве, лишь бы не работать на Россию

На оккупированных Россией территориях Украины граждан принуждают к сотрудничеству с назначенной администрацией. В интервью Русской службе Радио ЛРТ бежавшая из города Складовск Херсонской области украинская учительница Татьяна Сопченко рассказала о принуждении учителей преподавать в российских школах.

Складовск находится под оккупацией с 10 марта и многие люди вынуждены бежать оттуда.

"В городе очень опасно оставаться, потому что местных жителей, которые имели отношение к администрации города или имели доступ к важной информации, заставляют сотрудничать с оккупационной властью, таккже приходят к директорам и учителям школ", – добавила Татьяна Сопченко.

Пропаганда в оккупированном российскими войсками Херсоне / фото REUTERS

Татьяна рассказывает, что украинские учителя, которые отказались сотрудничать с российскими оккупационными властями, планируют проводить свои занятия дистанционно и ,соответственно, будут получать зарплату из Украины. Учителям, которые перешли на сторону России, Украина платить не будет.

"Я учитель и я знаю, когда начнётся учебный год, меня заставят работать на местную власть. В городе не хватает учителей, их надо привозить из Крыма или из России, либо заставлять наших учителей работать на них, но желающих сотрудничать с оккупантами очень мало. Таких людей литературно называют коллаборантами, таким людям многие пишут, что когда придет украинская армия, то с них спросят за сотрудничество с врагами", – рассказывает Татьяна.

Российские военные в Херсонском регионе / AP nuotr.

"Мои знакомые, родственники, мы все любим Украину, поэтому мы приняли решение уезжать из города. Здесь в Литве мы готовы идти на любую работу, только бы не работать на Россию. Если бы я согласилась сотрудничать с российской стороной, то меня бы осудили в первую очередь мои родители, которые остались на оккупированной территории. Они не оформляют никаких российских документов, у них есть украинская банковская карта, на которую им бесперебойно приходит пенсия. Родители сказали, что ни копейки не возьмут от оккупантов. Я очень надеюсь, что наш город скоро освободит украинская армии и мы сможем вернуться", - говорит украинка.

Татьяна решилась уехать после того, как рядом с их домом ПВО сбила ракету и пострадал соседний дом.

"У нас целый город заполнен военной техникой, из-за того, что город наш маленький, создается впечатление, что боевая техника повсюду. Опасно везде и дома, и на улице. Когда летит ракета, то от нее нигде не спрятаться ", – сказала Татьяна Сопченко.

Херсон / AP nuotr.

Жители Херсонской области рассказывают, что распространенным средством принуждения к сотрудничеству становятся угрозы конфискации имущества у предприятий, которые не отправляют налоговые документы в оккупационную администрацию.

В адрес родителей, которые не отправляют детей в русские школы, поступают угрозы штрафов и конфискации имущества, а жителей Херсона, имеющих долги по коммунальным платежам, заставляют писать объяснительные, несмотря на ранее сделанные местной администрацией заверения о том, что российская власть простит все долги за коммунальные услуги.



На начало июня российские войска оккупировали около 20 процентов территории Украины. Как отмечает Forbes, до 24 февраля под контролем России находилось лишь 7 процентов.