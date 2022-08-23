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2022.08.23 08:01

В Беларусь хлынул поток россиян. Что их привлекает?

DW
Deutsche Welle 2022.08.23 08:01
Минск
Минск / Shutterstock.com

В Беларуси этим летом - туристический бум. Львиная доля приезжих - россияне. Едут за банковскими картами, на отдых и по магазинам западных фирм, ушедших из-за войны РФ в Украине с российского рынка.

Беларусь стала популярной целью поездок россиян. Это подтверждают данные пассажирских перевозчиков. Так, на некоторые дни в конце августа все билеты на скоростные поезда "Ласточка", курсирующие между Москвой и Минском, уже давно распроданы. А на авиарейсы перед выходными цена на билеты в одну сторону достигает 460 белорусских рублей (около 180 евро).

И это при том, что с 1 августа авиакомпания "Белавиа" увеличила количество рейсов по маршруту Минск - Москва - Минск до двух десятков в неделю, в белорусскую столицу часто летают и российские авиаперевозчики, в том числе из регионов РФ.

"Карточный туризм"

Увеличение пассажиропотока из России в Беларусь стало заметным уже в конце весны 2022 года, когда одной из причин для таких поездок стало желание россиян оформить новые банковские карты. Дело в том, что с началом военного вторжения России в Украину многие западные компании начали массово вводить санкции против Российской Федерации, которые затронули и банковскую сферу.

Так, в России перестали работать карты самых популярных международных платежных систем - Visa и Mastercard. Внутри страны россияне быстро решили проблемы с платежами с помощью системы "Мир". Но во время пребывания за границей и для онлайн-платежей на зарубежных сайтах эта система - не выход.

Решение нашлось в странах ближнего зарубежья, где местные банки стали открывать счета для граждан России и выпускать карты международных платежных систем. Такая схема оказалась популярной и в Беларуси, что подтвердили корреспонденту DW в одном из местных банков.

"В последнее время у нас сокращался выпуск новых банковских карт, но теперь тенденция обратная: очень заметен рост благодаря российским гражданам", - рассказывает сотрудник банка и уточняет, что пока для оформления карты почти всегда необходимо личное присутствие клиента, что и стало поводом для "карточного туризма". Срок же изготовления карты занимает от трех до десяти рабочих дней.

Попасть в ЕС через Беларусь россияне могут, но есть нюанс

Логично предположить, что после получения в Беларуси банковских карт платежных систем Visa и Mastercard граждане России продолжают свое путешествие дальше в Европу. Однако с этим сейчас не все так просто.

Страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство как для российских авиакомпаний, так и для "Белавии", а пассажирские поезда из Беларуси в ЕС и Украину были отменены еще в период коронавируса. Остается вариант пересечения границы через наземные КПП, но и здесь есть ограничения. Пересечь польско-белорусскую границу на данный момент могут только граждане стран ЕС, Беларуси и Украины, а для россиян такая возможность есть только в пунктах пропуска с Литвой и Латвией.

"Мы, к сожалению, слишком поздно узнали, то границу в Бресте с российскими паспортами не пересечем ", - рассказывает москвич Михаил, собравшийся на своем автомобиле вместе с семьей съездить в Германию. Маршрут пришлось менять и отправляться к белорусско-литовской границе.

А вот Сергей и Алена - семейная пара из Санкт-Петербурга - местом своего путешествия выбрали Брест и двигаться дальше в Европу пока не планируют. "За неделю пребывания в Беларуси успели оформить банковские карты, посетить Беловежскую пущу, другие достопримечательности и даже заняться шопингом. Этой частью своего отпуска остались очень довольны", - делится Алена.

Туристов стало даже больше, чем до COVID-19

Как подтверждают сотрудники белорусской сферы услуг, туристы из России приносят местному бизнесу неплохой доход. В брестской гостинице "Интурист" рассказали, что востребованность этого и других отелей сейчас высокая, правда, не стали уточнять, каков процент постояльцев из России.

"Туристов стало больше даже в сравнении с периодом до пандемии: раньше они чаще всего приезжали в Брест на 9 мая либо были проездом, а теперь остаются на несколько дней. Знаю, что похожая ситуация и в Минске, и в Гродно", - рассказывает сотрудница гостиницы. По ее словам, гости из России приезжают как индивидуально, так организованными группам: туристические автобусы им предоставляются уже на территории Беларуси.

Не первый год у россиян - особенно пожилого возраста - популярен и отдых в белорусских санаториях, но сейчас спрос стал еще больше. "Свободных мест у нас практически нет с начала лета и до конца осени, - сообщили в санатории "Ружанский". - Приезжают и те, кто уже когда-то здесь отдыхал, и те, кто решил поправить здоровье, не думая о визах".

На условиях анонимности представители гостиничного бизнеса говорят, что со стороны клиентов из России в последнее время количество запросов на бронирование мест для ночлега в Беларуси увеличилось, что может быть связано не только с трудностями поездок в Евросоюз, но и неспокойной ситуацией в Крыму.

Россияне осваивают шопинг в Беларуси

Новой и отчасти неожиданной целью поездок россиян в Беларусь оказался шопинг. Десятки мировых брендов (такие как Bershka, Zara, Reserved, H&M, Nike, Adidas и многие другие) в первые месяцы после начала войны в Украине покинули Россию, но продолжают официально работать в Минске и других городах Беларуси. Это касается и работы ресторанов McDonald's. Причем для покупок даже не требуется оформление новых карт: почти везде в Беларуси можно расплатиться картами российской платежной системы "Мир".

В белорусских туркомпаниях рассказывают, что российские коллеги изучают спрос на организацию специализированных шоп-туров. "Нам эта тема знакома, поскольку долгие годы организовывали для белорусов аналогичные поездки за покупками в Польшу, Литву и Украину. Теперь есть возможность делиться опытом с россиянами", - не без иронии отмечает сотрудник одной из брестских турфирм. Собеседник DW не исключает, что такие шоп-туры действительно могут появиться, и поток российских туристов в Беларусь вырастет еще на 10-15 процентов.

"Раньше мы работали преимущественно на выездной туризм либо на прием гостей из западных стран, теперь есть стимул поработать и с россиянами: замечаем, что сюда едут люди молодого и среднего возраста с высокой платежеспособностью, которых прежде привлекали страны ЕС, а не Беларусь", - резюмирует сотрудник турфирмы.

# В мире# Россия# Беларусь
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