ФОТО. В Литве находится один из самых впечатляющих военных кораблей США: как он выглядит изнутри

Впервые в Клайпеде находится современнейший военный корабль Соединенных Штатов Америки. Посещение корабля, поражающего своими размерами, является знаком солидарности и единства между союзниками по НАТО. Хорошо вооруженный корабль - это как отдельная военная база, с которой можно выполнять задачи в воздухе, на воде и даже под ней.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp, флагман 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США, пришвартовался в портовом городе в выходные и пробудет там до вторника.

Военных кораблей такого размера в Литве еще не было. Длина судна составляет 257,3 метра, ширина - 60,1 метра.

Экипаж корабля состоит примерно из 2 600 человек.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Корабль вооружен стандартным вооружением класса "Wasp" многоцелевого десантного корабля.

Kearsarge (LHD-3) предназначен для размещения судов на воздушной подушке для быстрой переброски войск и самолетов AV-8B Harrier для ближней воздушной поддержки ударных сил. Кроме того, он может нести до 26 вертолетов ВМС США.

В настоящее время на палубе корабля, пришвартованного в Клайпеде, находится 12 самолетов. На корабле также размещены конвертопланы с вертолетами и обычными самолетами, которых до сих пор не было в Литве.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Анушаускас: это демонстрирует решимость и лидерство США

Прибытие в Литву крупного американского десантного корабля демонстрирует решимость и лидерство этой страны в обеспечении безопасности балтийского региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Так министр оценил прибытие в Клайпедский порт десантного корабля USS Kearsarge класса Wasp.

Министр отметил, что военные корабли такого размера еще на заходили в Литву.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

"Нахождение его здесь, в Клайпедском порту, на фоне продолжения ужасной агрессии России против народа Украины, демонстрирует решимость и лидерство США в обеспечении безопасности в балтийском регионе, и, конечно, в Балтийском море", - в понедельник во время визита на американский корабль заявил министр.

"Мы видим постоянно меняющуюся ситуацию вокруг нас у восточной границы НАТО и угрозы для всего демократического мира, поэтому для Литвы и ее жителей очень важно присутствие наших союзников здесь, решимость защищать каждый сантиметр территории стран НАТО", - отметил А. Анушаускас.

Военные стараются тренироваться как можно чаще

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Члены экипажа рассказали, что самолеты имеют широкий спектр применения - они могут перевозить людей, военное оборудование и выполнять боевые операции.

Реактивные штурмовики оснащены подушками безопасности и могут взлетать вертикально с палубы корабля.

По словам пилотов, военные стараются тренироваться как можно чаще и при любых погодных условиях.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Вильнюс добивается постоянного и непрерывного присутствия американских войск в регионе в различных формах.

В настоящее время в Пабраде дислоцирован пятый тяжелый батальон США с танками "Abrams" и боевыми машинами "Bradley". Американские войска регулярно участвуют в учениях в Литве.