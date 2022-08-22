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2022.08.22 16:59

ФОТО. В Литве находится один из самых впечатляющих военных кораблей США: как он выглядит изнутри

РР
Радвиле Румшене, LRT.lt 2022.08.22 16:59
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Впервые в Клайпеде находится современнейший военный корабль Соединенных Штатов Америки. Посещение корабля, поражающего своими размерами, является знаком солидарности и единства между союзниками по НАТО. Хорошо вооруженный корабль - это как отдельная военная база, с которой можно выполнять задачи в воздухе, на воде и даже под ней.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp, флагман 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США, пришвартовался в портовом городе в выходные и пробудет там до вторника.

Военных кораблей такого размера в Литве еще не было. Длина судна составляет 257,3 метра, ширина - 60,1 метра.

Экипаж корабля состоит примерно из 2 600 человек.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Корабль вооружен стандартным вооружением класса "Wasp" многоцелевого десантного корабля.

Kearsarge (LHD-3) предназначен для размещения судов на воздушной подушке для быстрой переброски войск и самолетов AV-8B Harrier для ближней воздушной поддержки ударных сил. Кроме того, он может нести до 26 вертолетов ВМС США.

В настоящее время на палубе корабля, пришвартованного в Клайпеде, находится 12 самолетов. На корабле также размещены конвертопланы с вертолетами и обычными самолетами, которых до сих пор не было в Литве.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Анушаускас: это демонстрирует решимость и лидерство США

Прибытие в Литву крупного американского десантного корабля демонстрирует решимость и лидерство этой страны в обеспечении безопасности балтийского региона, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Так министр оценил прибытие в Клайпедский порт десантного корабля USS Kearsarge класса Wasp.

Министр отметил, что военные корабли такого размера еще на заходили в Литву.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

"Нахождение его здесь, в Клайпедском порту, на фоне продолжения ужасной агрессии России против народа Украины, демонстрирует решимость и лидерство США в обеспечении безопасности в балтийском регионе, и, конечно, в Балтийском море", - в понедельник во время визита на американский корабль заявил министр.

"Мы видим постоянно меняющуюся ситуацию вокруг нас у восточной границы НАТО и угрозы для всего демократического мира, поэтому для Литвы и ее жителей очень важно присутствие наших союзников здесь, решимость защищать каждый сантиметр территории стран НАТО", - отметил А. Анушаускас.

Военные стараются тренироваться как можно чаще

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Члены экипажа рассказали, что самолеты имеют широкий спектр применения - они могут перевозить людей, военное оборудование и выполнять боевые операции.

Реактивные штурмовики оснащены подушками безопасности и могут взлетать вертикально с палубы корабля.

По словам пилотов, военные стараются тренироваться как можно чаще и при любых погодных условиях.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Вильнюс добивается постоянного и непрерывного присутствия американских войск в регионе в различных формах.

В настоящее время в Пабраде дислоцирован пятый тяжелый батальон США с танками "Abrams" и боевыми машинами "Bradley". Американские войска регулярно участвуют в учениях в Литве.

Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
Десантный корабль USS Kearsarge класса Wasp
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