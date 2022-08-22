Балтийское море

Новости

13 мин. назад

В территориальных водах Литвы пройдут международные учения ВВС

Владимир Зеленский

Новости

10 ч. назад

Хроника путинской войны. Зеленский предупредил о "жестоких действиях РФ в канун Дня независимости Украины"

Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище

Новости

11 ч. назад

В Вильнюсе назвали сроки сноса советских скульптур на Антакальнисском кладбище

Рената Литвинова

Новости

17 ч. назад

В России отменен повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой

Россияне ездят в Беларусь за покупками

Новости

21 ч. назад

Путешествие мечты: россиянам предлагают шопинг-туры в Беларусь за тысячу долларов

Арвидас Анушаускас

Новости

22 ч. назад

Анушаускас: Первую бригаду военнослужащих Германия отправит в Литву в начале сентября

Задержания под Минском

Новости

22 ч. назад

Белорусы больше не смогут подавать жалобы на власти в ООН

Взрывы боеприпасов в Крыму, 16 августа 2022 года

Новости

22 ч. назад

Иван Преображенский. Взрывы в Крыму разбудили "глубинный народ"

Оксана Забужко

Новости

22 ч. назад

Украинская писательница, гостья Вильнюса: Нам надо пересмотреть всю русскую культуру

Рита Милюте

Новости

23 ч. назад

Рита Милюте. Военные комнаты по ТВ и на украинских улицах

Дом Москвы и мурал «Do Peremogi / До Победы»

Новости

23 ч. назад

На стене Дома Москвы – танец свободы в честь Украины

В Луганской области повсеместно насаждается положительный образ России так, что люди начинают верить новостям

Новости

23 ч. назад

"Вот дождемся сентября". Как российская пропаганда готовит жителей Луганска к "референдуму"

Выставка Лины Шлипавичюте

Новости

23 ч. назад

Лина Шлипавичюте: Для героинь процесс рисования – это терапия

Максим Покровский

Новости

23 ч. назад

Максим Покровский: Россия вышла за рамки человечества

Александр Дугин

Новости

24 ч. назад

В Подмосковье взорвался автомобиль дочери философа Александра Дугина

Рыба

Новости

1 д. назад

В Китае тест на коронавирус теперь делают даже рыбе

Новости

2022.08.22 08:46

В территориальных водах Литвы пройдут международные учения ВВС

B LRT.lt
BNS, LRT.lt 2022.08.22 08:46
Балтийское море
Балтийское море / AP nuotr.

В понедельник в территориальных водах Литвы начнутся международные учения «Baltic Bikini - 2022».

Во время учений будут тренироваться военнослужащие ВВС Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии, говорится в сообщении Армии Литвы.

Во время обучения будут проверяться и выполняться различные процедуры на случай авиакатастрофы, а летный состав ВВС будет учиться правильно реагировать на подобные инциденты.

Учения будут проходить в несколько этапов – сначала летный состав будет тренироваться в бассейне, а затем будут настоящие тренировки по спасению в море.

С 2004 года международные учения «Baltic Bikini» ежегодно проводятся в одной из трех стран Балтии.

Проведение международных учений запланировано до 26 августа.

# Литва
Владимир Зеленский
10 ч. назад

Хроника путинской войны. Зеленский предупредил о "жестоких действиях РФ в канун Дня независимости Украины"

Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище
11 ч. назад

В Вильнюсе назвали сроки сноса советских скульптур на Антакальнисском кладбище

Рената Литвинова
17 ч. назад

В России отменен повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой

Россияне ездят в Беларусь за покупками
21 ч. назад

Путешествие мечты: россиянам предлагают шопинг-туры в Беларусь за тысячу долларов

Арвидас Анушаускас
22 ч. назад

Анушаускас: Первую бригаду военнослужащих Германия отправит в Литву в начале сентября

Задержания под Минском
22 ч. назад

Белорусы больше не смогут подавать жалобы на власти в ООН

Взрывы боеприпасов в Крыму, 16 августа 2022 года
22 ч. назад

Иван Преображенский. Взрывы в Крыму разбудили "глубинный народ"

Оксана Забужко
5
22 ч. назад

Украинская писательница, гостья Вильнюса: Нам надо пересмотреть всю русскую культуру

5
Рита Милюте
23 ч. назад

Рита Милюте. Военные комнаты по ТВ и на украинских улицах

Дом Москвы и мурал «Do Peremogi / До Победы»
23 ч. назад

На стене Дома Москвы – танец свободы в честь Украины

Владимир Зеленский
2022.08.21 22:45

Хроника путинской войны. Зеленский предупредил о "жестоких действиях РФ в канун Дня независимости Украины"

Взрывы боеприпасов в Крыму, 16 августа 2022 года
2022.08.21 10:25

Иван Преображенский. Взрывы в Крыму разбудили "глубинный народ"

Арвидас Анушаускас
2022.08.21 10:43

Анушаускас: Первую бригаду военнослужащих Германия отправит в Литву в начале сентября

Россияне ездят в Беларусь за покупками
2022.08.21 11:30

Путешествие мечты: россиянам предлагают шопинг-туры в Беларусь за тысячу долларов

В Луганской области повсеместно насаждается положительный образ России так, что люди начинают верить новостям
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.08.21 09:35
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Вот дождемся сентября". Как российская пропаганда готовит жителей Луганска к "референдуму"

Оксана Забужко
5
2022.08.21 10:25

Украинская писательница, гостья Вильнюса: Нам надо пересмотреть всю русскую культуру

5
Максим Покровский
2022.08.21 09:00

Максим Покровский: Россия вышла за рамки человечества

Задержания под Минском
2022.08.21 10:35

Белорусы больше не смогут подавать жалобы на власти в ООН

Дом Москвы и мурал «Do Peremogi / До Победы»
2022.08.21 09:35

На стене Дома Москвы – танец свободы в честь Украины

Выставка Лины Шлипавичюте
5
2022.08.21 09:05

Лина Шлипавичюте: Для героинь процесс рисования – это терапия

5