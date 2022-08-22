В территориальных водах Литвы пройдут международные учения ВВС

В понедельник в территориальных водах Литвы начнутся международные учения «Baltic Bikini - 2022».

Во время учений будут тренироваться военнослужащие ВВС Литвы, Латвии, Эстонии и Чехии, говорится в сообщении Армии Литвы.

Во время обучения будут проверяться и выполняться различные процедуры на случай авиакатастрофы, а летный состав ВВС будет учиться правильно реагировать на подобные инциденты.

Учения будут проходить в несколько этапов – сначала летный состав будет тренироваться в бассейне, а затем будут настоящие тренировки по спасению в море.

С 2004 года международные учения «Baltic Bikini» ежегодно проводятся в одной из трех стран Балтии.

Проведение международных учений запланировано до 26 августа.