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2022.08.21 21:26

В Вильнюсе назвали сроки сноса советских скульптур на Антакальнисском кладбище

НГ
Новая газета – Балтия 2022.08.21 21:26
Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище
Памятник советским военнослужащим на вильнюсском Антакальнисском кладбище / E. Blaževič/LRT nuotr.

Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе демонтируют в сентябре. Об этом агентству BNS сообщили в столичном самоуправлении.

В настоящее время готовится решение совета о передаче скульптур в доверительное управление.

«После того, как будет принято решение и скульптуры будут переданы, их демонтаж будет оперативно осуществлен. «Гринда» уже провела рыночные консультации по методу демонтажа и готова выполнить работу. Заседание совета назначено на 14 сентября», — сообщили в муниципалитете.

8 июня городской совет одобрил демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, посвященного советским воинам.

В мэрии пояснили, что возможность демонтажа мемориала, состоящего из 6-ти советских солдат, предоставил Оценочный совет Департамента культурного наследия при Министерстве культуры, который постановил исключить их из Реестра недвижимых культурных ценностей. Захоронений воинов на этом месте нет, они уже перенесены.

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