В Вильнюсе назвали сроки сноса советских скульптур на Антакальнисском кладбище

Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе демонтируют в сентябре. Об этом агентству BNS сообщили в столичном самоуправлении.
В настоящее время готовится решение совета о передаче скульптур в доверительное управление.
«После того, как будет принято решение и скульптуры будут переданы, их демонтаж будет оперативно осуществлен. «Гринда» уже провела рыночные консультации по методу демонтажа и готова выполнить работу. Заседание совета назначено на 14 сентября», — сообщили в муниципалитете.
8 июня городской совет одобрил демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, посвященного советским воинам.
В мэрии пояснили, что возможность демонтажа мемориала, состоящего из 6-ти советских солдат, предоставил Оценочный совет Департамента культурного наследия при Министерстве культуры, который постановил исключить их из Реестра недвижимых культурных ценностей. Захоронений воинов на этом месте нет, они уже перенесены.