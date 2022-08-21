В Вильнюсе назвали сроки сноса советских скульптур на Антакальнисском кладбище

Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе демонтируют в сентябре. Об этом агентству BNS сообщили в столичном самоуправлении.

В настоящее время готовится решение совета о передаче скульптур в доверительное управление.

«После того, как будет принято решение и скульптуры будут переданы, их демонтаж будет оперативно осуществлен. «Гринда» уже провела рыночные консультации по методу демонтажа и готова выполнить работу. Заседание совета назначено на 14 сентября», — сообщили в муниципалитете.

8 июня городской совет одобрил демонтаж мемориала на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе, посвященного советским воинам.

В мэрии пояснили, что возможность демонтажа мемориала, состоящего из 6-ти советских солдат, предоставил Оценочный совет Департамента культурного наследия при Министерстве культуры, который постановил исключить их из Реестра недвижимых культурных ценностей. Захоронений воинов на этом месте нет, они уже перенесены.

Новая газета - Балтия