В России отменен повторный прокат фильма Ренаты Литвиновой

Российская сеть кинотеатров "КАРО-фильм" отменила повторный прокат и спецпоказ фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Об этом Литвинова сообщила в своем телеграме и привела скриншот письма, полученного от компании. "КАРО-фильм" упомянул, что не может комментировать причины отмены, но уточнил, что они не зависят от компании.

Фильм "Северный ветер" Рената Литвинова сняла в 2021 году по собственной пьесе, которая раньше шла в Московском художественном театре имени Чехова. В ней рассказывается история вымышленного царства, где правит матриархат, но после гибели одной из властительниц начинается хаос: женщины не могут договориться между собой, а мужчины слишком слабы и инфантильны, чтобы быть им подмогой.

В фильме обстоятельства пьесы перенесены в современные реалии. Композитором выступила певица Земфира. "Северный ветер" получил положительные отзывы кинокритиков и собрал в первом прокате более миллиона долларов. В повторный прокат картина должна была выйти 25 августа.

После начала военного вторжения России в Украину Рената Литвинова покинула Россию. Актриса и режиссер неоднократно выступала с осуждением войны.

Радио Свобода