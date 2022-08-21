Анушаускас: Первую бригаду военнослужащих Германия отправит в Литву в начале сентября

В создаваемую в Литве немецкую бригаду первые военнослужащие будут отправлены в начале сентября, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Все зависит от возможностей наших партнеров приехать, мы с ними согласовываем. Ориентировочная дата – 8 сентября, но все еще не окончательно утверждено. Это будет головной элемент штаба», – сказал на этой неделе А. Анушаускас агентству BNS.

Министр подтвердил, что часть штаба, отвечающую за подготовку к дислокации других единиц, планируется разместить в Йонавском районе, в Рукле, но «при необходимости место дислокации может измениться».

«Речь шла примерно о полусотне (представителей персонала. – BNS), но это число тоже еще колеблется», – сказал он.

Немецкие военнослужащие в Литве / AP nuotr.

Немецкая бригада дислоцируется в Литве после того, как в июне лидеры обеих стран пришли к соответствующим договоренностям.

НАТО также подтвердило свое намерение при необходимости довести до бригадного уровня международные батальоны, дислоцированные в странах Восточного крыла Североатлантического Союза в 2017 году и позже.

Литовские официальные лица заявляют, что инфраструктура для полноценного развертывания немецких бригад в Литве может быть подготовлена ​​к 2025 году.