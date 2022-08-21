Хроника путинской войны. Зеленский предупредил о "жестоких действиях РФ в канун Дня независимости Украины"

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 21 августа.

На 179-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий воскресенья, 21 августа (время вильнюсское).

07:00

Назначенная оккупационными войсками "администрация" Херсонской области продолжает предпринимать действия по принуждению местных граждан к сотрудничеству, сообщает Центр национального сопротивления Украины. Распространенным средством принуждения стали угрозы конфискации имущества у предприятий, которые не отправят налоговые документы в оккупационную "администрацию" до 1 сентября. В адрес родителей, которые не отправляют детей в русские школы, поступают угрозы штрафов и конфискации имущества, а жителей Херсона, имеющих долги по коммунальным платежам, заставляют писать объяснительные, несмотря на ранее сделанные "администрацией" заверения о том, что новые "власти" простят все долги за коммунальные услуги.

06:30

России, вероятно, потребуется отвести часть войск от линии фронта, чтобы обеспечить безопасность объектов в аннексированном Крыму, сообщает Институт изучения войны (ISW). Неспособность РФ прекратить атаки на объекты на полуострове вызывает беспокойство в российском обществе, и это заметно по материалам из соцсетей, на которых запечатлены образовавшиеся в последние дни пробки на выезде с территории Крыма, отмечают эксперты. Это может свидетельствовать о "растущей озабоченности общественности эффективностью мер, предпринимаемых Россией по сохранению безопасности" на полуострове.

05:45

Власти Харькова в канун Дня независимости Украины продлят действие комендантского часа в городе, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале. 22 августа ограничение на передвижение будет действовать с 19:00 до 7:00 следующего утра, а 23 августа в городе введут комендантский час, который продлится весь День независимости и будет отменен лишь 25 августа в 07:00 утра. По словам Синегубова, эти меры необходимо ввести, чтобы "не дать врагу шансов ни на какие провокации".

04:30

Несмотря на проблемы с поставками газа, Германии не стоит рассматривать открытие "Северного потока - 2" как их решение, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в интервью изданию Tagesspiegel. По словам политика, поставки топлива можно было бы обеспечить и с помощью "Северного потока - 1", так как газопровод работает, а их сокращение - лишь реакция на санкции ЕС. Поэтому к предложению Путина воспользоваться "Северным потоком - 2" стоит относиться как к "отравленному предложению".

03:20

США купят у Украины часть находящегося в заблокированных портах зерна и перенаправят его в нуждающиеся страны в рамках Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает Associated Press. В настоящий момент страны-получатели не определены, но в рамках инициативы планируется выкупить около 150 тысяч тонн зерна.

Директор продовольственной программы Дэвид Бизли отметил, что в 2021 году зерно из Украины составляло половину из поставленного ООН в нуждающиеся страны, но текущая ситуация, в которой корабли вынуждены вывозить зерно из украинских портов с ограничениями, не позволяет решить проблему мирового продовольственного кризиса.

02:25

ВСУ с помощью артиллерии уничтожили склады и командный пункт войск РФ в Чернобаевке и Старицах, сообщает оперативное командование "ЮГ". За сутки ракетно-артиллерийские подразделения украинской армии выполнили более 230 "огневых задач", в результате которых оккупационные войска потеряли 75 человек, самоходную установку "Гиацинт-С", два танка "Т-72" и еще шесть единиц бронированной техники, говорится в отчете командования.

01:35

Причиной массового отравления российских военных в районе населенного пункта Васильевка в Запорожской области может быть отравление алкоголем и просроченными сухпайками, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Так чиновник отреагировал на обвинения Минобороны РФ в применении украинской армией химического оружия - якобы, именно из-за этого в конце июля находившиеся в районе Васильевки солдаты были госпитализированы с признаками отравления. Версию о химическом оружии Подоляк сравнил с объяснением, взятым из "провинциальных таблоидов".

00:50

Захватившие Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) российские военные отправили на неопределенный срок на "выходные" оперативных дежурных ЗАЭС и ввезли на станцию представителей "Росатома", сообщает ГУР Минобороны Украины. Так как ранее от работы отстранили весь основной украинский персонал станции, это может свидетельствовать о намерении отключить ЗАЭС от основного питания. Отключение питания увеличит вероятность возникновения критических ситуаций, "что, похоже, и является главной целью умышленных действий российских оккупантов на украинском ядерном объекте", отмечают в ведомстве.

00:05

На неделе с 22 по 28 августа Россия "может постараться сделать что-то особенно гадкое и что-то особенно жестокое", заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении. Политик связывает это с важными для Украины событиями - 24 августа страна отмечает День независимости.

При этом Зеленский отметил, что за полгода войны РФ уже не раз совершала "гадкие и жестокие вещи", так как одна из ее "ключевых задач" - унизить украинцев, обесценить их возможности, героев, а также "распространить неверие, страх и конфликты".

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