Лина Шлипавичюте: Для героинь процесс рисования – это терапия

Литовская художница Лина Шлипавичюте собрала серию портретов украинских женщин, вынужденных из-за войны покинуть свой дом. В будущем девушка планирует издать книгу с портретами украинских беженок и их историями.

С помощью четких штрихов и смелых линий художница хотела передать истории украинских женщин. Через рисунок девушка показывает боль и решимость тех, кому пришлось оставить свои дома из-за войны.

Идея серии портретов возникла очень естественно: для художницы рисование – самый простой способ передать эмоции и внутренние переживания.

«Почти сразу я начала задумываться о том, где найти героев для своего проекта. Вместе с владелицей «Miesto laboratorija», где и проходит выставка, мы начали проводить здесь разные творческие вечера для украинских беженцев. Небольшие эскизы я как раз нарисовала там», – делится художница.

Лина Шлипавичюте / фото Д. Умбрасаса/LRT

Для Лины было удивительно, что люди сами хотели поучаствовать в проекте. Несколько раз к ней подходили и предлагали рассказать свои истории. Некоторых беженцев девушка потом звала в свою мастерскую и рисовала.

«Когда я рассказывала знакомым о своей идее, многие относились к ней скептически. Мне говорили, что многим будет слишком больно рассказывать о своей судьбе. В процессе оказалось наоборот: герои раскрывались перед моим полотном. Для многих, чьи портреты я рисовала, это становилось своеобразной терапией», – рассказывает Лина.

Все портреты на выставке выполнены в одном стиле. Это четкие и графические линии. С помощью подобной техники зритель может лучше прочувствовать, насколько сильно война отпечаталась на лицах жителей Украины. При этом ни один портрет не повторяется по цветам и формам. Цвета и изгибы изображений меняются точно так же, как и судьбы героинь.

Выставка Лины Шлипавичюте / фото Алины Вербовской/Новая газета – Балтия

Одной из самых сложных работ для Лины стал рисунок журналистки Алёны из Кривого Рога. Несмотря на то, что в процессе создания картины девушки стали подругами, делать эскиз было очень сложно.

«Алёна абсолютно не хотела позировать мне. Она словно хотела спрятаться от меня. И я не ожидала ничего хорошего от этого рисунка. Обычно если работа идет сложно, то она и выходит не очень удачной. Но тут все получилось иначе», – заметила Лина.

Сама Алена рассказала, что изначально попала на проект как писательница. Девушка создает очерки и сказки, а Лине как раз нужен был человек, который мог был записывать все истории девушек с портретов. Так Алёна попала в мастерскую к художнице. Слово за слово, и Лина уговорила создать портрет и журналистки.

В Украине у Алёны остался старший сын. Парень отказался покидать свой дом. Младшего сына девушка увезла в Литву сразу после начала боевых действий.

«Когда началась война, я находилась в Беларуси. Сыновья находились тогда в Киеве, куда я не могла добраться из-за закрытых границ. Пришлось подключать посольство, звонить в разные органы, чтобы я все же смогла приехать в Украину и забрать младшего сына с собой в безопасное место», – рассказала Алёна.

Алена (слева) и Лина (справа) на выставке / фото Алины Вербовской/Новая газета – Балтия

Девушка родом из Кривого Рога. Сейчас это одно из тех мест, где ежедневно проходят бои. Алёна все время поддерживает связь с родными. Говорит, что тяжело, все переживать, но она не унывает:

«Украинцы в целом не тот народ, который будет опускать руки и сдаваться. Наши ребята, которые сейчас воют, так и говорят нам: «Мы находимся под обстрелами, чтобы вы жили». А иначе зачем это все?».

Оксана, одна из героинь выставки, приехала в Вильнюс из Чернигова. Она полтора месяца жила в блокаде, пока не смогла выехать в Литву. Женщине сложно рассказывать о своих переживаниях из-за слишком сильных потрясений. При этом, несмотря на трагическую историю, портрет женщины вышел очень светлым и солнечным.

«Я не хотела участвовать в выставке. Даже когда я ехала к Лине в мастерскую, не понимала, что ей буду рассказывать. А затем мы разговорились. У нас был диалог: не только задавали мне вопросы, я тоже спрашивала у Лины, что она чувствует, как пропускает через себя все рисунки», – вспоминает Оксана.

Портрет Оксаны / фото Алины Вербовской/Новая газета – Балтия

Выставка «Лица Украины» – это только первая часть проекта. В будущем, планируется издать книгу со всеми историями и портретами украинских героинь. Сборник обещают выпустить к февралю следующего года. Сначала книга будет издана только на литовском языке, однако в планах у художницы в будущем перевести её и на украинский, и на русский языки.

Выставка продлится до 18 сентября в городском пространстве «Miesto laboratorija» (Antakalnio g. 17-13). Вход свободный. Внутри при желании можно купить открытки или сувениры на украинскую тематику.

Новая газета – Балтия