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2022.08.20 10:31

Метатель диска Миколас Алякна стал чемпионом Европы

LRT.lt
LRT.lt 2022.08.20 10:31
Миколас Алякна
Миколас Алякна / AP nuotr.

19-летний литовский метатель диска Миколас Алякна побил рекорд чемпионатов Старого континента и в финале чемпионата Европы завоевал золотую медаль.

М. Алякна в своей лучшей попытке в финале метнул диск на 69,78 м и улучшил рекорд чемпионата Европы. Именно эта попытка позволила литовцу стать чемпионом Европы.

Это уже вторая награда М. Алекны в нынешнем году – на чемпионате мира литовец завоевал серебро.

Миколас является сыном Виргилиюса Алякны, дважды становившегося чемпионом мира.

Архивное фото: Виргилиюс Алякна и Миколас Алякна (справа)
Архивное фото: Виргилиюс Алякна и Миколас Алякна (справа) / Kęstučio Vanago/BNS nuotr.

В. Алякна, внимательно следивший за происходящим, сказал в интервью LRT.lt: «В 2002 году на чемпионате я выиграл серебро, а через полтора месяца родился Миколас. Я очень рад, что спустя 20 лет праздник снова пришел в нашу семью и нашу страну, а Миколас стал чемпионом Европы».

19-летний Миколас стал самым молодым чемпионом Европы по метанию диска всех времен.

После золотого триумфа в Мюнхене Миколас Алякна воспользовался возможностью, чтобы проинформировать об аукционе, который он и его отец организуют в поддержку Украины. Победитель аукциона получит особый диск с автографами обоих чемпионов – отца и сына.

Миколас Алякна
Архивное фото: Виргилиюс Алякна и Миколас Алякна (справа)
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