Хроника путинской войны. Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 20 августа.

На 178-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 20 августа (время вильнюсское).

09:50

Генри Киссинджер / AP nuotr.

Необходимо завершить военные действия в Украине при помощи переговоров, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, дальнейшее затягивание конфликта грозит эскалацией. В интервью телеканалу CNN Киссинджер заявил, что "Россия не должна получить никакой выгоды от войны". По его словам, РФ нужно вернуться к границам, которые были до начала войны.

08:50

Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов. Лиссабон считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы португальского МИДа.

07:48

Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

По крыше штаба Черноморского флота ударил беспилотник, сообщил "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев. По его словам, жертв нет. Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией.

05:25

Мощные взрывы прогремели в Николаеве, проинформировал мэр города Александр Сенкевич. Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

04:25

Российские войска вновь нанесли удар по Харькову - по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде, сообщил мэр Игорь Терехов.

03:50

Американские аналитики: Россия не уверена в защищенности тыла

Недавние украинские удары по объектам российской военной и транспортной инфраструктуры в Крыму и Херсонской области пошатнули уверенность России в защищенности районов, находящихся в тылу, указывает в ежедневной сводке Институт изучения войны (ISW). О растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы ударов по тыловым районам свидетельствует то, что российские власти заметно усиливают меры безопасности в аннексированном Крыму. По данным ISW, сообщения о взрывах в Белгороде и Севастополе 18 августа могли быть преувеличены, однако российские СМИ массово растиражировали их, что указывает на возникшую в РФ панику, говорится в отчете организации.

NEW: Recent #Ukrainian strikes on #Russian military and transportation infrastructure in #Crimea and #Kherson Oblast are likely reducing Russian confidence in the security of Russian rear areas. Read the latest: https://t.co/QZXbFOhfT2 pic.twitter.com/8MQJz34D4I — ISW (@TheStudyofWar) August 20, 2022

Военные аналитики также отмечают, что Россия, вероятно, разместит многие из формирующихся региональных добровольческих подразделений в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.

02:45

В Харькове слышны взрывы, передают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявлена воздушная тревога.

"Украинская правда" пишет, опираясь на карту тревог Украины, что по состоянию на 1.50 ночи сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех областях страны.

02:10

Взрывы в Мелитополе

Мощные взрывы прогремели в Мелитополе, сообщают местные пользователи в соцсетях, информацию о двух взрывах передал корреспондент ТАСС. Представитель оккупационной пророссийской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов объяснил это работой российских сил ПВО, сбивших две ракеты.

01:20

За минувшие сутки на южном фронте ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", а также 4 единицы автомобильной и бронированной техники, убиты 17 военнослужащих РФ, сообщило Оперативное командование "Юг". По его данным, украинская авиация нанесла 11 ударов по вражеским позициям - в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки и Брускинского. В течение дня российские войска вели штурмовые действия в направлении Благодатное – Партизанское силами до двух десантно-штурмовых отделений по поддержке танков, бронированной техники и артиллерии, а вечером пытались из Александровки продвинуться в сторону Таврийского, указали в оперативном командовании.

00:40

Газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" нужны России "исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать с газом", заявил Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. По его словам, "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынках, тем дольше не будет стабильности на рынке". Европе следует быстрее подготовить свои энергосистемы к существованию без российского сырья, подчеркнул президент Украины.

00:05

Вслед за Fitch, другое крупное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Украины. После реструктуризации внешних обязательств страны, проведенной на прошлой неделе рейтинг долгосрочных валютных облигаций был повышен с "SD" (выборочный дефолт) до "CCC+" (недостаточная кредитоспособность) со стабильным прогнозом.

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