Хроника путинской войны. На Западе предупреждают о вмешательстве НАТО в случае аварии на ЗАЭС

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 20 августа.

На 178-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий субботы, 20 августа (время вильнюсское).

17:05

На пророссийского "мэра" оккупированного Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение, он не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в "мэрии" города. Украина пока не комментировала эту информацию.

16:50

Антониу Гутерриш / AP nuotr.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства и частный сектор сотрудничать, чтобы поставлять на мировые рынки российские продукты питания и удобрения, а также украинское зерно в соответствии с соглашением, заключенным в прошлом месяце. Выступая на пресс-конференции в Стамбуле, Гутерриш заявил, что продукты питания и удобрения из РФ, которые не подпадают под западные санкции, должны иметь "беспрепятственный доступ на мировые рынки". "Вывоз продовольствия и удобрений из Украины и России имеет решающее значение для дальнейшего успокоения сырьевых рынков и снижения цен для потребителей", - добавил генсек ООН.

16:25

Хакеры взломали телевидение в аннексированном Крыму, сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram. Вместо передачи российского "Первого канала" был показан ролик с обращением президента Украины Владимира Зеленского, а также кадры Крыма до оккупации. Из сообщения Страткома неясно, когда именно произошел взлом и какое обращение украинского президента имеется в виду.

15:50

Министерство обороны РФ обвинило Украину в применении химических отравляющих веществ против российских военных. По данным ведомства, 31 июля солдаты, находившиеся в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области были госпитализированы с признаками сильного отравления. "В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество - ботулотоксин типа "В", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Ведомство назвало это "химическим терроризмом" со стороны Киева, заявив, что в ближайшее время подготовит подтверждающие документы и отправит их в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

15:35

Дистанционное обучение в приграничных школах Курской области

В 13 школах Курской области, расположенных на приграничных с Украиной территориях, введут дистанционный формат обучения, заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Решение, по словам губернатора, является вынужденной мерой в условиях действия "желтого" уровня террористической опасности в регионе. Почти все детские сады в приграничных районах будут работать в режиме свободного посещения, добавил Старовойт.

15:15

Киев / AP nuotr.

В Киеве запретили проведение массовых мероприятий с 22 по 25 августа. Соответствующее поручение мэру столицы Виталию Кличко дал начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов. Причиной запрета названо возможное нанесение ударов со стороны России. Властям города также поручено в эти дни привлечь "минимально необходимое количество должностных лиц, государственных служащих и работников для обеспечения повседневной жизнедеятельности Киева".

14:50

Российские войска обстреляли город Вознесенск Николаевской области, сообщил в Telegram глава региональной военной администрации Виталий Ким. По его словам, под обстрел попала жилая пятиэтажка и частные дома. Пострадали девять человек, в том числе четыре ребенка. Все раненые дети находятся в тяжелом состоянии, отметил Ким.

14:25

Британский депутат, глава спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд заявил, что в случае утечки радиации из-за атаки России на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) НАТО задействует 5-ю статью своего устава.

"Давайте проясним это сейчас. Любое умышленное повреждение, которое повлечет потенциальную утечку радиации на украинском ядерном реакторе, станет нарушением 5-й статьи устава НАТО", - написал он в Twitter, комментируя статью The Times, в которой говорится о подготовке Россией провокаций на оккупированной ЗАЭС.

Let’s make it clear now:



ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022

Слова Эллвуда подтвердил член Палаты представителей Конгресса США от штата Иллинойс Адам Кинзингер: "Это даже не обсуждается. Любая утечка радиации убьет людей в странах НАТО. Это автоматически пятая статья".

5-я статья Североатлантического договора приравнивает вооруженное нападение на любую из стран-участниц НАТО к нападению на весь альянс и в подобной ситуации, по сути, обязывает государства блока оказывать друг другу немедленную помощь, включая применение военной силы.

13:50

Украинский порт Черноморск покинули еще два судна, груженные зерном, сообщило министерство обороны Турции в Twitter. По данным координационного центра в Стамбуле, речь идет о судах Zumrut Ana и MV Ocean S, которые перевозят 6,300 тысячи тонн подсолнечного масла и 25 тысяч тонн пшеницы соответственно. Таким образом, уже 27 сухогрузов с продовольствием вышли из портов Украины в рамках сделки по вывозу зерна, заключенной при посредничестве ООН.

13:25

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в 31-ю годовщину восстановления независимости балтийской страны призвала поддержать Украину в борьбе за свободу и демократию. "Сегодня мы празднуем День восстановления независимости Эстонии. 31 год назад закончилась советская оккупация, и мы снова присоединились к свободному миру. Мы знаем цену свободы и ценность демократии. Нам всем нужно помогать тем, кто сейчас за это борется, особенно Украине", - написала Каллас в Twitter.

We celebrate the Day of Restoration of Independence in #Estonia today.



31 years ago Soviet occupation ended and we joined the free world again.



We know the price of freedom and the value of democracy. We all need to help those who are fighting for it now, especially Ukraine. pic.twitter.com/oysezPKXOw — Kaja Kallas (@kajakallas) August 20, 2022

13:00

Системы противовоздушной обороны "успешно поразили все цели над Крымом", заявил "глава" аннексированного Россией полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и материального ущерба нет. Ранее Аксенов сообщил, что на западе Крыма сработала система ПВО, "цель поражена". Он попросил местных жителей "сохранять спокойствие и доверять только официальной информации".

12:30

В результате войны России против Украины погибли как минимум 363 ребенка, еще 718 получили ранения различной степени тяжести, сообщает Генпрокуратура Украины. По данным ведомства, больше всего пострадавших детей в Донецкой (377), Харьковской (202) и Киевской (116) областях. Отмечается, что эти данные не окончательные, так как подсчет жертв продолжается в местах ведения активных боевых действий и на временно оккупированных и освобожденных территориях.

11:55

За последнюю неделю в Украине произошли лишь минимальные изменения в территориальном контроле вдоль линии фронта, и ситуация вряд ли существенно изменится на следующей неделе, говорится в сводке министерства обороны Великобритании. "Российские силы на данный момент, вероятно, готовы лишь к ограниченным локальным атакам, редко с участием более чем роты войск, - пишут британские военные. - Однако в ближайшие месяцы инициатива перейдет к той стороне, которая сможет создать надежную и целенаправленную силу для наступательных операций".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/9EDrOaMxXc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4xXGVhHrl2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 20, 2022

11:25

Обстрелы Донецкой области

Семь человек погибли и еще 13 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 19 августа, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погиб по меньшей мере 751 человек, 1941 получил ранения. По данным местной полиции, за минувшие сутки российские войска 24 раза обстреляли мирное население Донецкой области. "Разрушениям подверглись 27 гражданских объекта - 16 домов, магазин, колледж и академия, хозяйственные постройки, автомобили граждан", - говорится в сообщении полиции в Telegram.

11:00

В ночь на 20 августа в оккупированном российскими войсками Мелитополе были слышны мощные взрывы, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По предварительным данным, удару подверглась одна из военных баз армии РФ в районе аэродрома. "Коллаборанты сразу же отчитались перед старшим братом, что сработала их ПВО. Так сработала, что дым идет до сих пор", - написал Федоров в своем Telegram-канале.

09:50

Генри Киссинджер / AP nuotr.

Необходимо завершить военные действия в Украине при помощи переговоров, считает бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. По его мнению, дальнейшее затягивание конфликта грозит эскалацией. В интервью телеканалу CNN Киссинджер заявил, что "Россия не должна получить никакой выгоды от войны". По его словам, РФ нужно вернуться к границам, которые были до начала войны.

08:50

Португалия выступает против запрета на въезд в ЕС для российских туристов. Лиссабон считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы португальского МИДа.

07:48

Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Столб дыма над штабом Черноморского флота в Севастополе / скриншот

По крыше штаба Черноморского флота ударил беспилотник, сообщил "губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развозжаев. По его словам, жертв нет. Подходы и подъезды к штабу флота перекрыты полицией.

05:25

Мощные взрывы прогремели в Николаеве, проинформировал мэр города Александр Сенкевич. Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

04:25

Российские войска вновь нанесли удар по Харькову - по объектам критической инфраструктуры в Немышлянском районе и в пригороде, сообщил мэр Игорь Терехов.

03:50

Американские аналитики: Россия не уверена в защищенности тыла

Недавние украинские удары по объектам российской военной и транспортной инфраструктуры в Крыму и Херсонской области пошатнули уверенность России в защищенности районов, находящихся в тылу, указывает в ежедневной сводке Институт изучения войны (ISW). О растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы ударов по тыловым районам свидетельствует то, что российские власти заметно усиливают меры безопасности в аннексированном Крыму. По данным ISW, сообщения о взрывах в Белгороде и Севастополе 18 августа могли быть преувеличены, однако российские СМИ массово растиражировали их, что указывает на возникшую в РФ панику, говорится в отчете организации.

NEW: Recent #Ukrainian strikes on #Russian military and transportation infrastructure in #Crimea and #Kherson Oblast are likely reducing Russian confidence in the security of Russian rear areas. Read the latest: https://t.co/QZXbFOhfT2 pic.twitter.com/8MQJz34D4I — ISW (@TheStudyofWar) August 20, 2022

Военные аналитики также отмечают, что Россия, вероятно, разместит многие из формирующихся региональных добровольческих подразделений в Херсоне и на юге Украины в составе 3-го армейского корпуса.

02:45

В Харькове слышны взрывы, передают корреспонденты "Суспильного". В городе и области объявлена воздушная тревога.

"Украинская правда" пишет, опираясь на карту тревог Украины, что по состоянию на 1.50 ночи сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех областях страны.

02:10

Взрывы в Мелитополе

Мощные взрывы прогремели в Мелитополе, сообщают местные пользователи в соцсетях, информацию о двух взрывах передал корреспондент ТАСС. Представитель оккупационной пророссийской "администрации" Запорожской области Владимир Рогов объяснил это работой российских сил ПВО, сбивших две ракеты.

01:20

За минувшие сутки на южном фронте ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1", а также 4 единицы автомобильной и бронированной техники, убиты 17 военнослужащих РФ, сообщило Оперативное командование "Юг". По его данным, украинская авиация нанесла 11 ударов по вражеским позициям - в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки и Брускинского. В течение дня российские войска вели штурмовые действия в направлении Благодатное – Партизанское силами до двух десантно-штурмовых отделений по поддержке танков, бронированной техники и артиллерии, а вечером пытались из Александровки продвинуться в сторону Таврийского, указали в оперативном командовании.

00:40

Газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" нужны России "исключительно для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать с газом", заявил Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении. По его словам, "чем дольше государство-террорист будет оставаться на европейском и мировом энергетическом рынках, тем дольше не будет стабильности на рынке". Европе следует быстрее подготовить свои энергосистемы к существованию без российского сырья, подчеркнул президент Украины.

00:05

Вслед за Fitch, другое крупное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинг Украины. После реструктуризации внешних обязательств страны, проведенной на прошлой неделе рейтинг долгосрочных валютных облигаций был повышен с "SD" (выборочный дефолт) до "CCC+" (недостаточная кредитоспособность) со стабильным прогнозом.

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