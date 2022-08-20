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2022.08.20 14:20

Washington Post: ФСБ убеждала власти РФ, что Украина слаба

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.20 14:20
Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве / Wikipedia

Российская ФСБ активно участвовала в подготовке вооружённого вторжения в Украину и при этом допустила множество ошибок, в частности, убеждая российское политическое руководство в том, что после начала войны украинские власти не смогут долго сопротивляться. Это утверждается в опубликованном в пятницу расследовании The Washington Post.

Как пишет американское издание, оно несколько месяцев расследовало роль российских спецслужб в подготовке войны, опираясь "на множество конфиденциальных материалов, включая перехваченные сообщения сотрудников российской разведки, а также подробные интервью с высокопоставленными украинскими, американскими и европейскими чиновниками".

Как утверждается, подразделение ФСБ, известное как Департамент оперативной информации, несколько лет готовило в Украине пророссийскую агентуру; оно же сообщало руководству России, что власть в Киеве рухнет после российского вторжения. Как отмечает Washington Post, в ФСБ или ошиблись в оценке ситуации, или же, зная истинное положение дел с обороноспособностью Украины, не отважились сообщить о нём Владимиру Путину.

В пользу первой версии свидетельствует тот факт, что в последние дни перед февральским вторжением сотрудники ФСБ наводили у своих агентов в Киеве справки о жилье в украинской столице. Затем, как утверждается, информаторам ФСБ было приказано покинуть Киев, но оставить ключи от своих квартир для российских оперативников.

Утверждается, что под эгидой ФСБ были сформированы не менее двух групп бывших украинских чиновников и политиков, который должны были после занятия Киева сформировать лояльное Москве украинское правительство. Утверждается, что в первую из них входили бывший президент Украины Виктор Янукович, который в первые дни после вторжения находился в Беларуси, а также впоследствии арестованный в Украине политик Виктор Медведчук, известный как друг Владимира Путина. Вторая подобная группа была собрана на занятом российскими войсками юге Украины. Частично пророссийские украинские деятели вошли в состав оккупационных администраций нескольких областей, однако никакого централизованного "правительства", лояльного Москве, так и не было создано.

Также The Washington Post пишет, что, несмотря на неоднократные неудачи в Украине, руководители ФСБ остаются на своих постах.

Ранее на этой неделе большой резонанс вызвала публикация The Washington Post материала о том, как США узнали о планах России напасть на Украину и как американское руководство пыталось предотвратить вторжение. Из нее, в частности, следует, что американская разведка ещё прошлой осенью была в курсе подготовки операции, включая ряд её деталей.

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