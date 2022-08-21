Максим Покровский: Россия вышла за рамки человечества

Лидер группы "Ногу Свело!" Максим Покровский после 24 февраля поддержал Украину и выпустил пять антивоенных песен: "Нам не нужна война!", "Поколение Z", "Назад, Россия!", "Украина", "Буква Zю". В интервью Радио Свобода он рассказал о своих политических взглядах и жизненных планах.

– Ваши антивоенные песни порой критикуют за чрезмерную прямолинейность...

– Да, это абсолютно прямолинейные песни, потому что ракеты сейчас летят в Украину весьма прямолинейно. Мы чуть ли не единственная группа во всем русскоязычном музыкальном обществе, которая написала конкретные песни против войны.

– Исполняя антивоенные песни, вы предполагаете, что сможете повлиять на общество?

– Нет, надежды никакой нет. Поменять мнение тех, кто поддерживает войну, песни не стремятся. Я не хочу даже пытаться. В той или иной степени к тем, кто поддерживает войну, апеллирует "Поколение Z". Параллельно другие люди нам пишут, что им наши песни очень помогают себя ощутить, понять, что ты не один сумасшедший в своем населенном пункте, когда вокруг все поддерживают эту войну.

– Согласны ли вы с тем, что большинство граждан РФ поддерживают войну, и изменилось ли у вас отношение к согражданам?

– Да, я согласен, что большинство поддерживают войну, но я согласен только на основании той информации, которую получаю. Я уехал из России за неделю до войны. Да, отношение изменилось, я не хочу там появляться, быть в одном магазине с кем-то, кто поддерживает войну, ехать в одном вагоне метро, отвечать на какие-то их вопросы.

– Насколько сейчас музыканты могут повлиять на политический строй страны и на мнение людей?

– Это утопия. Никогда не будут музыканты делать что-то вместе, если сейчас не делают. Не знаю, остановило бы единое исполнение одной антивоенной песни войну, но это однозначно придало бы российскому обществу совершенно другой статус. Это бы к чему-то все же привело. Если бы все музыканты как один высказались бы против войны, это была бы целая прогрессивная прослойка. Такое общество достойно уважения, другого отношения, даже со стороны Украины. Если бы Украина видела, что все российские музыканты высказались против, то стало бы очевидно, что российское общество настолько странно в хорошем смысле и там сильный костяк в лице, извините меня за дурацкую терминологию, творческих работников. Но общество другим не стало, и предпосылок к этому нет.

– Перестали ли вы общаться с кем-то из знакомых музыкантов, кто выступил за войну?

– Нет, сия чаша меня минула, и не потому, что все мои знакомые музыканты не поддержали войну, а потому, что я почти ни с кем не общаюсь. Прекрасный Дмитрий Спирин из группы "Тараканы" не поддержал войну, мягко скажем. Еще пара человек тоже не поддержали, я не буду называть их имена, потому что они в России. Но это единицы, и пальцев одной руки хватит на то, чтобы их пересчитать.

– Был ли разлад в коллективе "Ногу Свело!" из-за войны?

– Нет.

– Рок-музыканты как-то повлияли на развал СССР и приход к демократии? Ведь сейчас протестным гимном стали песни Цоя.

– Да, но общество было другим. Это не Цой повлиял на общество, это общество родило Цоя, который сформировался как такой артист. Не могло не быть Цоя, это были органически существующие сущности. Поэтому он был нужен, поэтому он отзывался в сердцах, он был сыном того общества. Но для меня пока загадка, какова роль песни и музыканта в изменении общества. Наверное, если бы не было Цоя, ничего бы не изменилось, а если бы не было всех таких музыкантов, как Цой, общество было бы другим. Это была гармония между обществом и культурным слоем.

– Вы считаете, что Путин ведет Россию обратно в СССР?

– Путин в той или иной степени ведет Россию обратно в СССР, но я не думаю, что это на 180 градусов. В СССР у людей было больше души и не было такого беспредела и всевластия, потому что Владимира Владимировича Путина можно назвать Владимиром Всевластным. Но Путин ведет Россию в пропасть. Я как человек, родившийся в СССР, могу сказать, в какой бы СССР Путин Россию ни вел, то, что сейчас происходит со страной, – это кошмар, и не важно, какого именно характера.

– Как сейчас действовать молодым музыкальным коллективам, которые зарождаются в России? Стоит ли им уезжать?

– Эта ситуация крайне индивидуальна. Может быть, даже я бы не советовал уезжать, если нет активного желания. Если вам душно – уезжайте. Но если музыкант уедет, он перестанет нести в себе национальное зерно, представлять русскую культуру. Но подставлять, говорить: "Ребята, поживите, помучайтесь, чтобы вы пропитались культурой, и потом уезжайте" – я не могу. Я прожил в России 47 лет, разве буду я сейчас семнадцатилетнему советовать еще 30 лет провести в России, чтобы он пропитался русской культурой? Поэтому это абсолютно личная история.

– Как изменилась ваше финансовое положение после отъезда в США и после 24 февраля 2022 года?

– В США я начал жить 6 лет назад, первые 3–5 лет я провел обустраиваясь, набивая шишки на лбу, решая свои проблемы. Пережив тут ковид, войдя в адское финансовое пике и за миллиметр от земли выйдя из него. Научился как-то выживать здесь, оставаясь фуллтайм русскоязычным музыкантом, абсолютно вовлеченным в российскую общественную и музыкальную жизнь. После 24 февраля я из режима человека, живущего на две страны, переключился на человека, живущего в США.

– Это сократило ваши доходы?

– Да, но с точки зрения математики это несущественные изменения, потому что доходов мы почти не имели. Были какие-то частные корпоративы и концерты.

– Какие у вас сейчас основные источники дохода?

– Основной доход – все, что мы делаем как музыкальный коллектив "Ногу Свело!", потому что все же какие-то концерты мы даем. Мы дали три концерта после начала войны, а сейчас у нас будет серия концертов в США, в Бостоне, Нью-Йорке, Филадельфии, у нас уже намечены даты концертов в Сан-Франциско и в Сиэтле. 8 сентября концерт в Тель-Авиве. Вот так примерно будем перебиваться. Небольшие деньги нам приносят цифровые продажи всех песен, какой-то прожиточный минимум набирается. И существенной экономией является наша студия, я сам все продюсирую, и себестоимость песен с весны 2020 года составляет 100–200$, иногда вообще ноль.

– Сколько вам приносит в среднем один концерт?

– Я не могу говорить об этом, но выступления в России делятся на три категории: ты выступаешь для родной публики, которая покупает билеты, вторая категория – фестивали, городские мероприятия, и третья – частные концерты. Но любой антивоенный музыкант, который планирует выступать вне России, должен подтянуть пояс. С другой стороны, о какой-то супердраме речи не идет.

– Поддерживали ли вас как-то американские структуры или фонды?

– Нет, никак. Я даже этому рад, потому что, когда я писал слова "Я не с этими и не с теми", я подчеркивал свою неангажированность. Сейчас я не ангажирован ни одной стороной и вряд ли буду, да и не хочу.

– До событий с Навальным вы не посвящали свое творчество политике?

– Наши большие проблемы начались после того, как мы поддержали Навального в соцсетях, но написание протестных песен началось раньше. Когда травили Навального, я уже писал "Зае...ли". До этого был мини-альбом "4 стадии карантина" – пандемический цикл, в том числе про то, что происходит в стране. Четыре года назад была песня "Самурай", которая не посвящена Навальному, но является незримым референсом. Я говорил Юлии Навальной, что песня не про Алексея, но так или иначе, когда песня родилась, Алексей был как некий персонаж, который стоит рядом.

– Вы говорили, что оппозиции нужно некое "виртуальное государство" – объединение во что-то одно. Вы не могли бы пояснить эту концепцию?

– Это просто детские мечты, их не всегда можно чем-то аргументировать. Очень схематично я это вижу так: виртуальное государство – объединенная оппозиция, централизованное управление. Оппозиция должна делать какие-то шаги, используя инструменты, например, СМИ. Должна быть общая линия поведения, как у государства. Например, общее решение выделить такое количество денег на митинг или официально рекомендовать гражданам пойти на следующее голосование по принципу "Умного голосования". Внутри оппозиции все равно будут срачи, междоусобицы, как в любом государстве, но должно выходить объединенное решение. Демократическая система, которая сама себя может критиковать, но внутри себя имеет дисциплину, привлечет финансы от тех, кто донатит большие суммы, но это не будет иметь коррупционной составляющей.

– Кто бы мог объединить эту оппозицию?

– Есть люди, которые себя проявили, и им надо дать шанс проявить себя дальше. Разумеется, в их числе Алексей Навальный, Илья Яшин, Евгений Ройзман. Вменяемых посадили в тюрягу, а больше никаких нет. Я вижу, как люди собираются на каких-то форумах, что-то говорят, прожирают бабло каких-то людей. С одной стороны, пусть прожирают, деньги-то им дали, и никто с дулом у виска не стоит. С другой стороны, жаба грызет за то, что деньги им дают, а происходит реальный бред. Я не вижу ни одного примера вменяемости оппозиционного общества. Нет сообщества в оппозиции.

– Вы не могли бы привести пару примеров этого "сотрясения воздуха"?

– Форум "СловоНово". Вот что там обсуждают на этом форуме?

– Какая может быть полезная помощь от той оппозиции, которая уехала?

– Сейчас на этот вопрос ответить сложно, потому что после 24 февраля гайки каждый день затягивают все больше и больше. Однако – cоздание центров, которые работают над конкретными вещами. Прежде всего, это создание СМИ. Они существуют, возобновил работу "Дождь", но нужно создавать еще. Разговор о том, какая информация подается в Россию, это вопрос объединения оппозиции – общение с аудиторией, которая не стала Z.

Нужна помощь тем, кто хочет уехать из России. Я бесконечно благодарен Саше Плющеву за то, что он мне помог связаться с человеком в Литве, чтобы моей маме сделать визу. Моя мама уехала, потому что мы не можем ее оставить одну в России. И мне никто, кроме него, не помог! Я не жалуюсь, я просто говорю об этом постфактум. Мне были обязаны помогать? Нет. "Дорогое оппозиционное сообщество, я тебе не благодарен, потому что я не пуп земли, но такому, как я, можно было бы помочь в элементарных вещах!" Я не просил устраивать уборку в доме, я не просил денег, носить за меня чемоданы и сочинять за меня песни. Но есть люди, которым нужно помочь с документами, финансами. Это все нужно централизованно делать. Я не буду называть имена разных людей, у которых достаточно много денег и которые позиционируют себя как участники оппозиционного процесса. Но я вижу таких разглагольствующих, а я сам буду делать всё сам.

– Оправданно ли закрытие некоторыми европейскими странами выдачи виз для россиян?

– Это меня очень раздражает, я сам еще в процессе получения визы для своей мамы. От отсутствия выдачи туристических виз страдает в том числе "Ногу свело!". Потому что мы хотим организовать концерт в Европе, рано или поздно Господь нам поможет, и мы это сделаем. И мы заинтересованы везти коллектив группы из Москвы, потому что это наиболее сыгранный, натасканный, абсолютно безбашенный коллектив. В США у нас есть отдельный состав, но ребят из Москвы брать правильнее, им работа более необходима.

Макс Покровский / стоп-кадр

С другой стороны, Россия превратилась в то, во что она превратилась. И единственное, что ее может через какой-то некороткий промежуток времени отрезвить, – это просто ответственность, которую она несет. Лес рубят – щепки летят. Страна получает санкции, которые в том числе ударят по простым людям, которых очень жалко. А отмена виз ударит по тем, кто хочет жить и двигаться. Как эту ситуацию решить, я не знаю. Но то, что Россия получает, это правильно, потому что она очень сильно налажала.

– Но в большинстве случаев те, кто уезжает, не поддерживают войну. Люди получают проблемы за то, что они не с теми, кто клеит себе на машину Z.

– Да, я абсолютно с этим согласен. Но это укладывается в концепцию "Лес рубят – щепки летят". И если бы вся Европа была бы более последовательна, можно было бы о многом говорить. Европа одной рукой поставляет в Украину помощь, а другой платит за газ Путину, который направляет эти деньги на войну с Украиной. Есть ряд вопросов к немецкому и французскому лидерам.

С другой стороны, что мы гоним на Европу? Она осталась в рамках человечества, а Россия вышла за эти рамки. Но да, претензия правильная. Я тоже думал, что, когда мы выскажемся против войны и я кину клич в любое посольство, что мы написали такие-то песни, ко мне прибегут все послы и консулы с паспортами на руках. Нет, ничего этого не произошло, и очень зря, что не произошло.

– Что стало с вашими родственниками по украинской линии после 24 февраля? Все ли с ними в порядке?

– Так сложилось, что украинской части семьи, там, в Днепре, осталось не так много. Те, кто остались, живы и здоровы, с тетей я поддерживаю время от времени связь. Ей несладко, но она жива и здорова.

– Что бы вы сказали тем украинцам, которые полностью отказываются общаться со всеми русскими, в том числе с теми, кто поддерживает Украину?

– Я сейчас говорить украинцам на эту тему ничего не хочу, потому что они очень ранены. Граждане моей страны творят невообразимые вещи, поэтому украинцы имеют право думать, что они думают, и чувствовать, что они чувствуют.

Но отменять русскую культуру – бесполезная трата времени, и не потому, что она так велика, хотя она велика, а просто потому, что она является неотъемлемой частью мировой культуры. Русская культура существует, и ее никуда не деть.

И тот факт, что я написал песню "Украина", совершенно не значит, что я пытаюсь задружиться и сделать какой-то левый подкат. Я не знаю, какую культуру представляет эта песня – возможно, русскую, потому что она исполнена на русском языке; возможно, американскую, потому что она сделана в Америке целиком и полностью; возможно, украинскую, потому что я наполовину украинец и песня про Украину. Я считаю, что я человек мира и эта песня представляет культуру всего мира, и на этом я хотел бы успокоиться.

Радио Свобода