Столб дыма над штабом Черноморского флота в Севастополе

Новости

28 мин. назад

Хроника путинской войны. Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Арвидас Анушаускас

Новости

47 мин. назад

Анушаускас: Литва готовит Украине новые поставки военной помощи

Война России против Украины. Российский военнослужащий

Новости

1 ч. назад

Журналисты установили имена более 5700 погибших российских военных

Миколас Алякна

Новости

1 ч. назад

Метатель диска Миколас Алякна стал чемпионом Европы

Панорама Львова

Новости

1 ч. назад

Во Львове перенесут захоронения советских воинов

Балтийское море

Новости

1 ч. назад

Литва отложила ремонт соединения NordBalt со Швецией

Взрывы в Крыму

Новости

13 ч. назад

Хроника путинской войны. Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму

Таллинн

Новости

20 ч. назад

"Моральная ответственность на гражданах": как Эстония закрывается от россиян

Витаутас Ландсбергис

Новости

21 ч. назад

Переболевшего коронавирусом Витаутаса Ландсбергиса выписали из больницы

Рождаемость в Китае находится на рекордно низком уровне

Новости

21 ч. назад

Рождаемость в Китае так упала, что власти запрещают аборты. Правозащитники говорят об ущемлении прав женщин

Агне Билотайте со знаком убежища в гимназии им. Юлюса Янониса

Новости

21 ч. назад

В Литве начали отмечать убежища специальными знаками

Габриэлюс Ландсбергис

Новости

21 ч. назад

Глава МИД Литвы: Нужно отозвать туристические визы граждан России и Беларуси

Комментируя утечку видео, премьер-министр Финляндии заявила, что она всего лишь такая же, как и многие люди ее возраста

Новости

22 ч. назад

Премьер Финляндии танцевала на вечеринке. Ее сняли на видео - и случился скандал

РФ перебазировала самолеты с "Кинжалами" поближе к границе с ЕС

Новости

23 ч. назад

Эксперт объяснил, зачем РФ перебросила под Калининград гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Памятник в парке Победы, Рига

Новости

1 д. назад

Русский союз Латвии планирует митинг в защиту памятника в Риге

Олаф Шольц

Новости

1 д. назад

Неуместное молчание Шольца. В ФРГ отреагировали на антисемитский скандал

Новости

2022.08.20 10:35

Журналисты установили имена более 5700 погибших российских военных

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.20 10:35
Война России против Украины. Российский военнослужащий
Война России против Украины. Российский военнослужащий / AP nuotr.

Русская служба Би-би-си совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров опубликовала новые данные о потерях российской армии в Украине.

На 19 августа им удалось подтвердить информацию о гибели 5701 российского военнослужащего. Если взять за усредненный состав батальона 300 человек, то получается, что подтвержденные потери России за полгода вторжения в Украину сопоставимы с численностью не менее 20 батальонов.

Журналисты отмечают, что собирают только подтверждённые данные на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших. Поэтому, по их оценке, в списке на 40–60 процентов меньше имён погибших, чем реально похоронили в России.

Из 5701 установленного российского военного, погибшего в Украине, 966 человек, то есть 17 процентов, – офицеры, среди них 4 генерала и 34 полковника. Последняя новость о гибели российского генерала появлялась в июне.

Наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Сопоставив число подтвержденных потерь среди офицеров и среди солдат, журналисты пришли к выводу, что младшие офицеры гибнут примерно в три раза чаще, чем их подопечные – рядовые, сержанты и прапорщики.

По числу абсолютных потерь на первом месте – пехотинцы и десантники. На 18 августа 20 процентов всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20 процентов – в мотострелковых подразделениях.

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой. Также известно о гибели 66 военных пилотов – специалистов, которые считаются военной элитой, пишет Русская служба Би-би-си.

Главы российских регионов все реже и реже стали публично сообщать о гибели военных в Украине. С конца мая многие из них вообще перестали это делать, отмечает Русская служба Би-би-си.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения: известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9 процентов населения России.

По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров.

По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.

Обновленных официальных данных о потерях российской армии нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.

Радио Свобода

# В мире# Война в Украине
Столб дыма над штабом Черноморского флота в Севастополе
29 мин. назад

Хроника путинской войны. Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Арвидас Анушаускас
48 мин. назад

Анушаускас: Литва готовит Украине новые поставки военной помощи

Миколас Алякна
1 ч. назад

Метатель диска Миколас Алякна стал чемпионом Европы

Панорама Львова
1 ч. назад

Во Львове перенесут захоронения советских воинов

Балтийское море
1 ч. назад

Литва отложила ремонт соединения NordBalt со Швецией

Взрывы в Крыму
6
13 ч. назад

Хроника путинской войны. Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму

6
Таллинн
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
20 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Моральная ответственность на гражданах": как Эстония закрывается от россиян

Видео
Витаутас Ландсбергис
21 ч. назад

Переболевшего коронавирусом Витаутаса Ландсбергиса выписали из больницы

Рождаемость в Китае находится на рекордно низком уровне
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
21 ч. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Рождаемость в Китае так упала, что власти запрещают аборты. Правозащитники говорят об ущемлении прав женщин

Агне Билотайте со знаком убежища в гимназии им. Юлюса Янониса
21 ч. назад

В Литве начали отмечать убежища специальными знаками

Габриэлюс Ландсбергис
2022.08.19 13:59

Глава МИД Литвы: Нужно отозвать туристические визы граждан России и Беларуси

Взрывы в Крыму
6
2022.08.19 22:47

Хроника путинской войны. Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму

6
Агне Билотайте со знаком убежища в гимназии им. Юлюса Янониса
2022.08.19 14:07

В Литве начали отмечать убежища специальными знаками

Комментируя утечку видео, премьер-министр Финляндии заявила, что она всего лишь такая же, как и многие люди ее возраста
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.08.19 13:15
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

Премьер Финляндии танцевала на вечеринке. Ее сняли на видео - и случился скандал

Витаутас Ландсбергис
2022.08.19 14:49

Переболевшего коронавирусом Витаутаса Ландсбергиса выписали из больницы

РФ перебазировала самолеты с "Кинжалами" поближе к границе с ЕС
2022.08.19 12:05

Эксперт объяснил, зачем РФ перебросила под Калининград гиперзвуковые ракеты "Кинжал"

Балтийское море
2022.08.20 10:00

Литва отложила ремонт соединения NordBalt со Швецией

Таллинн
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.08.19 15:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Моральная ответственность на гражданах": как Эстония закрывается от россиян

Видео
Столб дыма над штабом Черноморского флота в Севастополе
2022.08.20 11:22

Хроника путинской войны. Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Миколас Алякна
2022.08.20 10:31

Метатель диска Миколас Алякна стал чемпионом Европы