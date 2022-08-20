Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве

Новости

27 мин. назад

Washington Post: ФСБ убеждала власти РФ, что Украина слаба

Компьютер

Новости

27 мин. назад

В Литве за год стало меньше персональных компьютеров, но увеличился доступ в интернет

Американский военный корабль USS Kearsarge (LHD-3)

Новости

47 мин. назад

В Литву прибывает один из крупнейших военных кораблей США

Петр Трофимов (в центре) на акции в Финляндии

Новости

47 мин. назад

В Финляндии отчислили с курсов россиянина, протестовавшего против войны. Как так вышло?

"Формула-1"

Новости

1 ч. назад

Президент "Формулы-1": гонок в России больше не будет

Музей Дворца правителей Великого княжества Литовского

Новости

1 ч. назад

Великокняжеский дворец будет теснее сотрудничать со Львовской галереей искусств

Столб дыма над штабом Черноморского флота в Севастополе

Новости

2 ч. назад

Хроника путинской войны. Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Алар Карис

Новости

2 ч. назад

Президент Эстонии в футболке от Зеленского плел маскировочные сетки для ВСУ

Город Владимир

Новости

2 ч. назад

Во Владимире потребовали не называть улицу в честь погибшего в Украине

Арвидас Анушаускас

Новости

3 ч. назад

Анушаускас: Литва готовит Украине новые поставки военной помощи

Война России против Украины. Российский военнослужащий

Новости

4 ч. назад

Журналисты установили имена более 5700 погибших российских военных

Миколас Алякна

Новости

4 ч. назад

Метатель диска Миколас Алякна стал чемпионом Европы

Панорама Львова

Новости

4 ч. назад

Во Львове перенесут захоронения советских воинов

Балтийское море

Новости

4 ч. назад

Литва отложила ремонт соединения NordBalt со Швецией

Взрывы в Крыму

Новости

16 ч. назад

Хроника путинской войны. Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму

Таллинн

Новости

23 ч. назад

"Моральная ответственность на гражданах": как Эстония закрывается от россиян

Новости

2022.08.20 14:20

В Литве за год стало меньше персональных компьютеров, но увеличился доступ в интернет

B
BNS 2022.08.20 14:20
Компьютер
Компьютер / E. Blaževič/LRT nuotr.

В Литве в этом году персональные компьютеры были дома у 80% домохозяйств или на 1% меньше, чем в прошлом году. В 2022 году у 88% домохозяйств был доступ в Интернет - на 1% больше, чем в прошлом году.

В городах у 84% домохозяйств был дома компьютер, у 90% был доступ в интернет, в сельской местности - у 73% и у 82% соответственно, сообщил департамент статистики.

Как сообщается, в этом году интернетом пользовались 88% жителей в возрасте 16–74 лет (83% в 2020 году), на 2 проц. пункта увеличилась доля пожилого населения (65-74 года), пользующегося интернетом.

Интернет в основном использовался для поиска информации, общения, проведения досуга и банковских операций: 84% жителей в возрастной группе 16-74 года использовали интернет для поиска информации и общения, 76% - для проведения досуга, 75% - для банковских операций.

В последние 3 месяца 46% жителей использовали использовали электронную коммерцию в личных целях.

Данные об использовании информационных технологий в домохозяйствах были собраны в апреле-июне текущего года путем опроса 4,5 тыс. человек в возрасте 16-74 лет.

# Литва
Комплекс ФСБ России на Лубянской площади в Москве
27 мин. назад

Washington Post: ФСБ убеждала власти РФ, что Украина слаба

Американский военный корабль USS Kearsarge (LHD-3)
47 мин. назад

В Литву прибывает один из крупнейших военных кораблей США

Петр Трофимов (в центре) на акции в Финляндии
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
47 мин. назад
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

В Финляндии отчислили с курсов россиянина, протестовавшего против войны. Как так вышло?

"Формула-1"
1 ч. назад

Президент "Формулы-1": гонок в России больше не будет

Музей Дворца правителей Великого княжества Литовского
1 ч. назад

Великокняжеский дворец будет теснее сотрудничать со Львовской галереей искусств

Столб дыма над штабом Черноморского флота в Севастополе
2 ч. назад

Хроника путинской войны. Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Алар Карис
2 ч. назад

Президент Эстонии в футболке от Зеленского плел маскировочные сетки для ВСУ

Город Владимир
2 ч. назад

Во Владимире потребовали не называть улицу в честь погибшего в Украине

Арвидас Анушаускас
3 ч. назад

Анушаускас: Литва готовит Украине новые поставки военной помощи

Война России против Украины. Российский военнослужащий
4 ч. назад

Журналисты установили имена более 5700 погибших российских военных

Взрывы в Крыму
6
2022.08.19 22:47

Хроника путинской войны. Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму

6
Витаутас Ландсбергис
2022.08.19 14:49

Переболевшего коронавирусом Витаутаса Ландсбергиса выписали из больницы

Балтийское море
2022.08.20 10:00

Литва отложила ремонт соединения NordBalt со Швецией

Столб дыма над штабом Черноморского флота в Севастополе
2022.08.20 12:45

Хроника путинской войны. Штаб Черноморского флота подвергся удару беспилотника

Арвидас Анушаускас
2022.08.20 11:03

Анушаускас: Литва готовит Украине новые поставки военной помощи

Миколас Алякна
2022.08.20 10:31

Метатель диска Миколас Алякна стал чемпионом Европы

Таллинн
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА
2022.08.19 15:10
BBC NEWS РУССКАЯ СЛУЖБА

"Моральная ответственность на гражданах": как Эстония закрывается от россиян

Видео
Панорама Львова
2022.08.20 10:10

Во Львове перенесут захоронения советских воинов

Война России против Украины. Российский военнослужащий
2022.08.20 10:35

Журналисты установили имена более 5700 погибших российских военных

Музей Дворца правителей Великого княжества Литовского
2022.08.20 13:20

Великокняжеский дворец будет теснее сотрудничать со Львовской галереей искусств