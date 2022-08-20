В Литве за год стало меньше персональных компьютеров, но увеличился доступ в интернет

В Литве в этом году персональные компьютеры были дома у 80% домохозяйств или на 1% меньше, чем в прошлом году. В 2022 году у 88% домохозяйств был доступ в Интернет - на 1% больше, чем в прошлом году.

В городах у 84% домохозяйств был дома компьютер, у 90% был доступ в интернет, в сельской местности - у 73% и у 82% соответственно, сообщил департамент статистики.

Как сообщается, в этом году интернетом пользовались 88% жителей в возрасте 16–74 лет (83% в 2020 году), на 2 проц. пункта увеличилась доля пожилого населения (65-74 года), пользующегося интернетом.

Интернет в основном использовался для поиска информации, общения, проведения досуга и банковских операций: 84% жителей в возрастной группе 16-74 года использовали интернет для поиска информации и общения, 76% - для проведения досуга, 75% - для банковских операций.

В последние 3 месяца 46% жителей использовали использовали электронную коммерцию в личных целях.

Данные об использовании информационных технологий в домохозяйствах были собраны в апреле-июне текущего года путем опроса 4,5 тыс. человек в возрасте 16-74 лет.