В Литву прибывает один из крупнейших военных кораблей США

Чтобы продемонстрировать солидарность и единство союзников по НАТО, десантный корабль США USS Kearsarge прибудет в порт Клайпеды в эти выходные.

Церемония встречи корабля состоится в понедельник, сообщило в пятницу Министерство обороны. Капитана американского корабля Томаса Ф. Фостера поприветствуют министр обороны Арвидас Анушаускас и командующий Вооруженными силами Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис.

Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge является флагманом (командным кораблем) 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США.

По данным министерства, в Литву никогда не приходил военный корабль такого размера. Его длина составляет 257,3 метра, ширина – 60,1 метра, осадка – 10,5 метра. Этот корабль несет стандартное вооружение многоцелевого десантного корабля типа Wasp.

Команда корабля насчитывает более 2 тыс. человек, но единовременно на борту их находится до 1,5 тыс. человек.

Этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМФ США.

США являются стратегическим партнером Литвы и одним из основных союзников, обеспечивающих безопасность Балтийского региона, поэтому Вильнюс добивается постоянного и непрерывного присутствия в регионе войск США в различных формах.

В настоящее время в Пабраде дислоцирован пятый тяжелый батальон США с танками Abrams и боевыми машинами Bradley. Военнослужащие США регулярно участвуют в учениях в Литве.