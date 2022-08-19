Хроника путинской войны. Politico: США разрешили ВСУ использовать американское оружие для ударов по Крыму

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Хроника событий 19 августа.

На 177-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. Хроника событий пятницы, 19 августа (время вильнюсское).

17:55

Генеральная прокуратура Украины сообщила о раскрытии схемы по незаконной переправке военнообязанных мужчин через границу в страны ЕС. По данным правоохранителей, житель Киева вместе с сообщником за 18 тыс. долларов США обещали предоставить шестерым мужчинам призывного возраста возможность беспрепятственно уехать в Польшу. Они внесли в базу данных "Путь" ложные сведения, что желающие уехать - волонтеры, которые направляются за границу за гуманитарной помощью. Оба мужчины были задержаны при получении денег, им предъявлено обвинение по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

17:40

Путин и Макрон впервые с мая поговорили по телефону

Эмманюэль Макрон / AP nuotr.

Президент Франции Эмманюэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, говорится на сайтах Кремля и Елисейского дворца. Телефонная беседа стала для двух лидеров первой с конца мая. В Париже сообщили, что глава французского государства "еще раз подчеркнул свою озабоченность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС" и "высказался за скорейшее направление на площадку миссии экспертов МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. - Ред.), на условиях согласованных с Украиной и ООН". "Президент Российской Федерации уведомил президента Республики о своем согласии на развертывание этой миссии указанными способами", - говорится в заявлении пресс-службы Макрона.

Кремль также указал, что обсуждалась ситуация на Запорожской АЭС. "Президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие", - говорится в сообщении Кремля. Кроме того, Путин "напомнил о приглашении экспертам Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке" и "проинформировал о ходе реализации сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов", добавили в Кремле.

17:20

С 1 сентября в Киеве откроются лишь те школы и детские сады, в которых или рядом с которыми обустроены укрытия на случай обстрелов, сообщил мэр города Виталий Кличко. В остальных школах обучение будет проходить в дистанционном режиме. По его словам, власти изучили ситуацию с укрытиями во всех школах и садах города, которых в Киеве насчитывается более тысячи, и составили акты оценки 67 процентов укрытий при учебных заведениях.

17:00

Взрывы на аэродроме Саки около поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму "вывели из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России", сообщил на брифинге для журналистов представитель разведки одной из западных стран. Его слова приводит агентство Reuters. По словам чиновника, Украина последовательно добивается "кинетического эффекта" глубоко в тылу России, что оказывает существенное влияние на материально-техническую поддержку РФ и "существенное психологическое воздействие на российское руководство". Кроме того, представитель разведки допустил, что атаки на военные объекты в Крыму будут продолжаться.

16:30

СБУ сообщила о задержании жителя Сумской области, завербованного российскими спецслужбами. По данным контрразведки Украины, мужчина в первые дни вторжения "провел" из Сумской в Киевскую область 128 единиц российской техники, показав безопасные пути прохода. Кроме того, он собирал и передавал данные о местоположении, количестве и вооружении украинских сил в регионе. Задержанный подозревается по уголовной статье о государственной измене, он заключен под стражу.

16:10

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Одессу. "Для меня очень волнительно видеть, как в Одессе снова грузят зерно на корабль. Этот корабль также несет надежду для самых уязвимых людей и стран мира", - написал Гутерриш в Twitter.

It is very emotional for me to see grain being loaded again on ship in Odesa. This ship also carries hope for the world’s most vulnerable people and countries. #WorldHumanitarianDay pic.twitter.com/lgXPrTGt7q — António Guterres (@antonioguterres) August 19, 2022

Кроме того, глава ООН призвал Россию, чьи войска захватили Запорожскую АЭС, не отключать станцию от украинской энергосети. "Электроэнергия из Запорожья - это украинская электроэнергия <...> Этот принцип нужно полностью соблюдать", - подчеркнул Гутерриш.

15:40

Еврокомиссия предоставит 21 млн долларов США Программе развития ООН (ПРООН) для уборки завалов в Украине и их очистки от взрывоопасных предметов. Деньги также пойдут на ремонт стратегических элементов инфраструктуры: трансформаторов, систем тепло- и водоснабжения, обеззараживания воды и поставок электроэнергии.

15:25

Российские военнослужащие 64-й отдельной мотострелковой бригады в течение последних месяцев пытаются уволиться, но их не отпускает командование, рассказали изданию "Важные истории" несколько военных. Это соединение связывают с убийствами мирных жителей в пригороде Киева Буче. Один из его бойцов - 21-летний контрактник Даниил Фролкин - открыто признался изданию в совершении военных преступлений.

По словам одного из собеседников "Важных историй", уволиться хотят 80 процентов бойцов 64-й ОМБ. "Я вижу постоянно, как (на командный пункт. - Ред.) ходят отказники. Их тоже посылают и не дают отказаться, якобы это невозможно, "иди дальше служи". Из-за этого все убегают и едут в часть за свой счет, чтобы там отказаться. У меня знакомый уехал так, ему в отделе кадров сказали, что приехало и увольняются уже за 700 человек", - рассказал другой источник издания. По его словам, в Россию из 64-й бригады не отпускают даже тех, у кого еще в мае закончился контракт.

Кроме того, военнослужащие рассказали журналистам, что их командование отдавало приказы убивать "всех, у кого телефоны найдете", активно занималось мародерством и докладывало вышестоящему руководству искаженную информацию об успехах на линии фронта.

15:00

В результате российских ракетных ударов по Харькову 17-18 августа погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. Обновленную информацию сообщили изданию "Громадске" в прокуратуре Харьковской области. Город был обстрелян вечером 17 августа и в ночь на 18 августа. Ракеты разрушили два общежития, дом культуры и еще несколько гражданских зданий.

14:45

Предложение вице-председателя бундестага Вольфганга Кубикки (Wolfgang Kubicki) возобновить работу трубопровода "Северный поток - 2" вызвало критику в Германии. Зампредседателя Свободной демократической партии (СвДП) заявил, что "нет веских причин не открывать" газопровод и призвал сделать это, чтобы заполнить к зиме газовые хранилища Германии. Лидер СвДП, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) назвал это предложение "неправильным и абсурдным". В правительстве Германии заявили, что запуск "Северного потока - 2" не стоит на повестке дня.

Штефан Томе (Stefan Tomae) из СвДП назвал возможный запуск газопровода "катастрофическим нарушением доверия к союзникам", которое "только сыграет на руку Путину". "Тот факт, что Германия просто игнорировала массовые опасения своих европейских соседей и союзников по НАТО в течение многих лет, был серьезной ошибкой, которая разрушила большую часть внешней политики и политики безопасности. Мы не должны продолжать эту ошибку ни при каких обстоятельствах", - написал еще один член СвДП Михаэль Тойрер (Michael Theurer).

14:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с Путиным ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи во Львове потребовал, чтобы Россия разминировала район станции. Эрдоган также вновь заявил о готовности страны организовать у себя встречу Путина и Зеленского, сообщает турецкое агентство Anadolu.

13:30

США передадут Чехии восемь бывших в употреблении военных вертолетов, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. Посольство США подтвердило эту информацию. Официально правительство Чехии не комментирует детали поставок оружия в Украину, но ранее объявило, что купит 12 новых вертолетов американского производства на замену переданным Украине, напоминает агентство dpa.

12:30

Госдепартамент США опасается, что возможное признание России страной-спонсором терроризма может привести к срыву зерновой сделки, в рамках которой возобновился экспорт украинского продовольствия по Черному морю, пишет издание Politico со ссылкой на источник.

Такое решение также полностью отрежет США от контактов с Россией и осложнит отношения стран в тех областях, в которых продолжается сотрудничество, например, в работе с ядерными отходами, пишет издание.

По информации Politico, в июле спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сказала госсекретарю США Энтони Блинкену, что конгрессмены могут сами признать Россию страной, спонсирующей терроризм, если этого не сделает Госдепартамент.

11.45

Габриэлюс Ландсбергис / AP nuotr.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в своей колонке для издания Pollitico призвал все страны Евросоюза аннулировать долгосрочные многократные шенгенские визы, выданные гражданам России и Беларуси.

Глава МИД страны указал, что из-за ограниченного авиасообщения россияне используют визы других государств ЕС для сухопутного въезда в Европу через Латвию, Литву и Эстонию. "Таким образом, члены ЕС, продолжающие выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные в отношении украинцев, но и фактически "приглашают" российских туристов в страны Балтии", - пишет Ландсбергис.

При этом даже в случае принятия запрета на выдачу новых разрешений, многие россияне уже получили большое количество многократных виз сроком от трех лет, продолжает глава литовского МИД. "Мы должны найти совместное и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз, по крайней мере, до окончания войны", - заключил министр.

11:15

Вице-адмирал Виктор Соколов подтвердил агентству ТАСС, что его назначили врио командующего Черноморским флотом. Ранее о назначении сообщила российские СМИ со ссылкой на источники. "Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - объяснял тогда собеседник агентства РИА "Новости". Об отставке адмирала Игоря Осипова с поста командующего Черноморским флотом официально не сообщалось.

11:00

Российские силы продолжают обстрелы Харькова и сохраняют активность в этом регионе, пытаясь таким образом заставить Украину оставить значительные силы на этом фронте и не допустить их использования для контрудара где-либо еще, пишет Минобороны Великобритании в своей ежедневной сводке.

Город расположен примерно в 15 км от линии фронта и остается в пределах досягаемости большинства видов российской артиллерии. Несмотря на то, что с мая линия фронта на этом направлении практически не сдвинулась, второй по размеру город Украины стал одним из самых часто обстреливаемых с начала войны, констатируют британские военные.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/H4kJ85x7OH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yODxnSBw7g — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 19, 2022

10:30

Шенгенская виза / Shutterstock

Европейские страны, которые продолжают выдавать россиянам шенгенские визы, с начала войны практически не увеличили число случаев отказа, сообщает агентство РБК со ссылкой на диппредставительства стран.

В посольстве Германии в России заявили, что после снятия 11 июня коронавирусных ограничений процент отказов в выдаче визы для россиян по сравнению с началом года даже немного снизился. В генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге сообщили, что число отказов увеличилось по сравнению с началом года, но их общее количество остается низким.

"Процент отказов не увеличивается. Новых причин для отказа нет. Наша визовая политика по-прежнему основана строго на Визовом кодексе ЕС", - сообщили в посольстве Греции. Чаще всего в визах россиянам стала отказывать Италия, где процент отказов вырос с 4,6 процента в январе-марте до 8,4 процента в апреле-июне. В посольстве Франции не стали предоставлять информацию об отказах в визах.

09:35

Арвидас Анушаускас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявяил в интервью агентству BNS, что размещение ракет "Кинжал" в Калининграде не изменит ситуацию с безопасностью в регионе. По его мнению, военный потенциал Калининградской области существенно снизился на фоне военной операции России на Украине.

08:40

Великобритания направит 36 млн фунтов стерлингов на оказание гуманитарной помощи Украине, Сирии и странам Восточной Африки. Об этом сообщил британский МИД по случаю Международного дня гуманитарной помощи. В частности, 15 млн из этой суммы пойдет на поддержку около 200 тыс. украинских беженцев.

07:45

Представитель оккупационной пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об усилении защиты Запорожской АЭС. Накануне Минобороны России заявило, что Киев якобы планирует провокацию на станции во время визита в страну генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы создать техногенную катастрофу и обвинить Россию. Украина это отрицает и обвиняет в подготовке провокаций Москву.

06:45

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил факт утреннего обстрела города. "Под ударами Киевский район города, Основянский и Немышлянский, - написал он в Telegram. - В одном случае имеем попадание в жилое строение, предварительно без пострадавших. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар". Ранее информация об обстреле Харькова появилась в местных Telegram-каналах.

06:25

Эстония поставит Украине дополнительное вооружение

Правительство Эстонии приняло решение предоставить Украине дополнительные вооружения для противодействия российской агрессии, в том числе минометы и противотанковые средства. "Боевые действия в Украине остаются интенсивными, и, хотя Украина получает все больше западного оружия, мы морально обязаны поддерживать Украину. Украинцы воюют за наши общие ценности, и если у нас есть оружие, которое мы можем им отдать - нужно это делать", - заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Помимо вооружений, Эстония планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией, а также в сотрудничестве с Германией передаст Украине еще один полевой госпиталь.

06:00

Институт изучения войны (ISW) констатирует в своей традиционной сводке, что 18 августа впервые за почти 1,5 месяца, с 6 июля, не сообщалось о территориальных завоеваниях российской армии, хотя войска РФ в этот день все еще проводили ограниченные и безуспешные наземные наступательные действия по всему восточному направлению. Американские военные аналитики предполагают, что украинские силы, вероятно, продолжат наносить удары по российским военным объектам в оккупированном Крыму, "чтобы ухудшить логистические возможности России и снизить ее способность поддерживать операции на западном берегу Днепра".

New: There were no claimed or assessed Russian territorial gains in #Ukraine today for the first time since July 6.



Russian officials may be setting information conditions to blame Ukraine for a false flag attack at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. https://t.co/UEpZ8hI914 pic.twitter.com/QGQD74VIJQ — ISW (@TheStudyofWar) August 19, 2022

05:15

Ночью российские войска вновь обстреляли Николаев. По словам мэра Александра Сенкевича, в городе раздались сильные взрывы.

04:50

Российская армия обстреливает Никополь Днепропетровской области из ствольной артиллерии, сообщил в ночь на пятницу глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

04:00

Россия проиграла войну в киберпространстве



Почти за полгода войны в Украине Россия так и не смогла добиться успеха в киберпространстве, уверен глава британской службы радиоэлектронной разведки GCHQ Джереми Флеминг. "Пока что президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать, как российская дезинформация действует в других частях мира", - написал он в колонке для журнала The Economist. По мнению Флеминга, "как и в случае с сухопутным вторжением, первоначальные планы России в интернете, похоже, провалились".

Глава британской спецслужбы уточнил, что Россия использовала вредоносное ПО WhisperGate для того, чтобы уничтожить и повредить правительственные системы Украины, действуя так же, как и в Сирии и на Балканах. Однако, по его словам, GCHQ удалось пресечь эти попытки и вовремя предупредить об опасности.

03:15

По сведениям Reuters, администрация США готовит дополнительную военную помощь Украине в размере около 800 млн долларов. Три источника, знакомые с ситуацией, сообщили агентству, что об этом решении может быть объявлено уже в пятницу, 19 августа, уточнив, что стоимость комплектов вооружения еще может измениться. Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

02:35

На южном фронте в течение 18 августа украинская авиация нанесла 4 удара по скоплению живой силы, вооружения и техники российских войск в Баштанском и Бериславском районах. Об этом сообщает в вечерней сводке Оперативное командование "Юг", отмечая, в частности, что "ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач, в том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост". По данным командования, за минувшие сутки уничтожено 3 российских танка, 4 пусковые установки, радиолокационная станция к ЗРК С-300, 5 единиц автомобильной и бронетехники, а также один склад боеприпасов, убито 73 военных. В сообщении указывается, что враг пытался предпринять попытку штурмовых действий в направлении Александровка – Станислав, однако, как утверждает Оперативное командование, "успеха не имел, с потерями отошел".

01:40

В ходе кампании по сбору средств на беспилотники "Байрактар" для украинской армии, объявленной телеведущим и волонтером Сергеем Притулой, по его словам, было собрано более 600 миллионов гривен (около 16,25 млн евро). Поскольку производящая дроны турецкая компания "Байкар" обязалась передать Киеву три беспилотника бесплатно, то собранные деньги по согласованию с украинским Минобороны было решено потратить на покупку права использовать в течение года финский радиолокационный спутник, уже находящийся на орбите. Как указывается в пресс-релизе спутниковой компании ICEYE OY, контракт, заключенный с фондом Притулы Serhiy Prytula Charity Foundation, предполагает, что ICEYE также предоставит доступ к своей группировке спутников SAR, чтобы ВСУ могли получать спутниковые изображения регионов, имеющих важное значение, с высокой частотой обновления. "Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций", - заявил Притула.

ICEYE is providing the Government of Ukraine with access to its radar satellite imaging constellation. Read more on the agreement with @CharityPrytula in our press release. https://t.co/AajBp5QAej — ICEYE (@iceyefi) August 18, 2022

00:50

Спустя некоторое время после того, как в районе села Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, поступили сообщения еще об одном возгорании под Белгородом - в Старом Осколе. МЧС России сообщило о пожаре в хозяйственной постройке. Между тем пользователи соцсетей указывают, что в этом районе находится военный аэродром.

00:15

США не против того, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали американское оружие для нанесения ударов по Крыму, если Киев сочтет их необходимыми, сообщил изданию Politico высокопоставленный представитель американской администрации. "Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для целей самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению является самообороной", - сказал чиновник. На уточняющий вопрос, рассматривает ли Вашингтон полуостров как суверенную украинскую территорию, он подчеркнул, что "Крым - это Украина". В свою очередь украинский чиновник сообщил Politico, что сигнал поддержки дошел до Киева.

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