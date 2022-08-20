"Надо больше пить!" Как Япония пытается пополнять казну и поддерживать бизнес

Современная японская молодежь - по большей части трезвенники, и это, как выясняется, беспокоит японские власти. Нынешнее молодое поколение пьет заметно меньше, чем их родители, поэтому в казну поступает меньше налогов от продажи саке, традиционной японской рисовой водки.

Отчаявшись, японская налоговая служба учредила конкурс на лучшую идею о том, как изменить этот тренд, и запустила кампанию под лозунгом "Sake Viva!" ( "Да здравствует саке!")

Власти надеются сделать спиртные напитки более привлекательными для молодежи и таким образом поддержать производителей алкоголя.

В конкурсе призывают участвовать людей в возрасте от 20 до 39 лет, их просят поделиться своими бизнес-идеями о том, как повысить среди их сверстников спрос на алкоголь - будь то саке, сётю, виски, пиво или вино.

Руководители этой кампании, заказанной налоговой службой, говорит, что в более трезвом образе жизни виновны пандемия ковида и общее старение населения в Японии.



От конкурсантов ждут идей рекламных акций, брендинга и даже прорывных проектов с использованием искусственного интеллекта.

Как сообщают японские СМИ, не все в стране встретили конкурс с энтузиазмом, некоторые критикуют власти за насаждение вредной привычки. Другие напротив - выкладывают в сетях свои идеи рекламы горячительного.



Заявки на конкурс принимаются до конца сентября, лучшие из них потом доработают вместе с экспертами, финальные презентации состоятся в ноябре.

Алкогольный рынок в Японии действительно быстро сокращается, и производители указывают в основном на низкую рождаемость и стареющее население.

Последние данные налоговой службы показывают, что в 2020 году японцы пили гораздо меньше, чем в 1995, потребление алкоголя упало со 100 литров в год до 75.

Вместе с этим падают и налоговые доходы от алкогольной отрасли. По данным издания Japan Times, в 1980 году налоги от продажи спиртного составили 5% бюджета, а в 2020 - только 1,7%.

По оценкам Всемирного банка, почти треть населения Японии (29%) - люди в возрасте 65 лет и старше. Это самая высокая доля пожилого населения в мире.

И в этом смысле опасения по поводу саке - далеко не единственная проблема, стоящая в ближайшие годы перед японской экономикой.

Вопрос еще и в том, где найти молодые кадры для определенных профессий и как обеспечить уход за пожилыми людьми.

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