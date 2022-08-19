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2022.08.19 07:40

Медведев: из-за санкций жители ЕС вынуждены стирать туалетную бумагу

РC
Радио «Cвобода» 2022.08.19 07:40
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев / AP nuotr.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, в котором призвал жителей стран ЕС "не молчать" и потребовать от своих властей, которые Медведев назвал "недоумками", восстановить полноценные экономические отношения с Российской Федерацией.

"Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей", - написал Медведев в своём телеграм-канале, отметив, что "платой за демократию" и "желание наказать" Россию, которая "ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила", является то, что европейцы вынуждены стирать туалетную бумагу.

Медведев также сослался на некие соцопросы, согласно которым "в военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трёх четвертей до 90 процентов граждан ЕС". Ссылки на исследования он не дал.

Издание The Insider подробно разобрало тезисы Медведева, выяснив, что они являются абсолютно голословными. В качестве доказательств журналисты привели результаты соцопроса, проведённого структурами Европарламента, согласно которому 87% опрошенных граждан из 27 стран Евросоюза ожидают от властей снижения энергетической зависимости от России, 57% поддерживают ответ ЕС на российскую агрессию, с экономическими санкциями против РФ согласны в общей сложности 80% респондентов, а с финансовой поддержкой Украины и передачей ей оружия - 70%.

Также The Insider обратил внимание на то, что так называемая многоразовая туалетная бумага не имеет отношения ни к экономии, ни к "наказанию России" за полномасштабную войну в Украине. Товар появился на рынке ещё в 2020 году, производители позиционировали его как экологическое решение, позволяющее спасти от вырубки множество деревьев, и рассчитывали на экологически сознательного покупателя. При этом популярным в ЕС этот товар так и не стал.

Отдельно отмечается, что тезис Медведева о европейцах, вынужденных из-за экономической политики властей ЕС стирать туалетную бумагу, распространили российские федеральные СМИ - в частности, информационная программа "Вести" на телеканале "Россия-1" и агентство РИА "Новости".

Радио Свобода

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