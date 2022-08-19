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2022.08.19 11:30

Русский союз Латвии планирует митинг в защиту памятника в Риге

НГ
Новая газета – Балтия 2022.08.19 11:30
Памятник в парке Победы, Рига
Памятник в парке Победы, Рига / стоп-кадр

Русский союз Латвии планирует провести акцию протеста против сноса памятника в парке Победы. Сопредседатель партии Мирослав Митрофанов сообщил, что подал заявку на проведение митинга. Одобрят ли ее городские власти, пока не известно.

Акция протеста запланирована на понедельник, 22 августа, в 19:00. Митинг планируют провести в конце Парка Победы, на площади за памятником.

Ранее служба госбезопасности Латвии предупредила о возможных провокациях во время демонтажа памятника в парке Победы. Спецслужбы в частности говорят о возможных попытках «прокремлевски настроенных лиц» остановить или отсрочить снос монумента.

4 июля латвийское правительство поддержало демонтаж памятников, мемориалов и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. Попадающие под эту категорию памятники подлежат сносу до 15 ноября этого года. Всего в Латвии планируют демонтировать 70 объектов.

Новая газета - Балтия

# В мире# Латвия# Война в Украине
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