Офис президента: Защита потребителей электроэнергии – важнейший приоритет

Во время беседы президента Гитанаса Науседы и премьер-министра Ингриды Шимоните обсуждалось положение на рынке электроэнергии. Участники договорились, что сейчас защита литовских потребителей является важнейшим приоритетом государства.

"Во время беседы договорились, что защита литовских потребителей в настоящее время является важнейшим приоритетом государства, а в ближайшие недели правительство разработает меры, предназначенные для защиты интересов жителей в ситуации шока от тарифов на электроэнергию", - отметил представитель президента Ридас Ясюлёнис.

В последние дни на бирже NordPool сформировались рекордно высокие цены, а на розничном рынке независимый поставщик Perlas Energija заявил, что расторгает договоры, где предусмотрены фиксированные тарифы.

Еще на прошлой неделе Г. Науседа заявил, что следует обеспечить правовую устойчивость либерального рынка электроэнергии.